Medemblikse zanger Pascal Redeker verhuist van virtuele kroeg naar Ahoy Rotterdam

MEDEMBLIK - Als alternatief voor de gecancelde optredens organiseert de Medemblikse zanger Pascal Redeker al negen maanden de Vrijdagmiddagborrel vanuit zijn huis. Dat concept wordt op 11 december een stuk uitgebreid, want dan staat hij met een aantal gastzangers in het Rotterdamse Ahoy. "Mensen kunnen net als bij de gewone borrels hun verzoekjes aanvragen. Ik probeer er dan zoveel mogelijk te doen", aldus Pascal.

"Ik wil een echte show gaan doen vanuit de Vrijdagmiddagborrel-gedachte", legt Pascal uit. "Een van mijn contacten zit in de organisatie van de Vrienden van Amstel. Hij kon zo contact opnemen met Ahoy, dat door de coronamaatregelen ook niet veel kan organiseren. Zij staan er voor open om dit met ons te organiseren.

Pascal besloot om verder te denken met dat idee in zijn achterhoofd, en sprak tegen een aantal mensen in zijn kennissenkring de wens uit om de livestream die hij iedere vrijdag tussen 16.00 uur en 17.30 uur geeft uit te breiden.

Het initiatief voor een groter optreden komt vanuit de kijkers van zijn gratis livestream, zegt Pascal tegen WEEFF. "Iemand vroeg of ik er niet eens geld voor moest vragen, omdat ik door het cancelen van de optredens inkomen misloop", zegt Redeker. "Daarbij onstond het idee voor een Tikkie-verzoek, maar dat vond ik eigenlijk net even te makkelijk."

Groots en interactief

En dus staat Pascal op vrijdag 11 december op het podium van Rotterdam Ahoy voor de Vrijdagmiddagborrel XXL. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur staat de voormalige zanger van het Amsterdamse café Bolle Jan op het podium met Django Wagner, John West en Wilbert Pigmans, die bekend is van de hit De Toreador.

"De nummers van deze artiesten worden vaak aangevraagd tijdens mijn livestreams", legt Pascal uit. "Zij zullen hun nummers live ten gehore brengen op het podium. En daarnaast kan iedereen live mee-ouwehoeren en verzoeknummers aanvragen. Dat kan Nederlandstalig zijn, maar ik zing ook Engelstalig. Wij kunnen straks alles lezen op het podium, dus ik zal proberen om er zoveel mogelijk te doen."

Het optreden van Pascal en zijn gasten wordt in tegenstelling tot zijn andere borrels niet gratis gestreamd op Facebook. In plaats daarvan kun je kaarten bestellen en een bedrag naar eigen keuze betalen. De stream blijft 48 uur online staan, dus mocht je het evenement niet live mee kunnen maken, dan kun je op een later tijdstip alsnog een kaart kopen.

Meer informatie over de Vrijdagmiddagborrel XXL vind je op de website van Pascal Redeker. De kaarten gaan vanaf maandag in de verkoop.