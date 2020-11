Amnesty Hoorn vraagt inwoners brieven te schrijven en op te komen voor mensenrechten

HOORN - Elk jaar stuurt Amnesty International brieven naar autoriteiten waar gevangenen, over de hele wereld, onterecht vast zitten . Door vrijwilligers een brief te laten sturen probeert Amnesty de gevangenen een hart onder de riem te steken. "Er worden heel veel successen mee geboekt, heel veel van die gevangenen zijn vrijgekomen", vertelt Frieda Haas van Amnesty Hoorn bij WEEFF Radio.

Volgens Frieda zijn het geen gemakkelijke brieven om te schrijven, en worden vrijwilligers op weg geholpen met het schrijven van de brief. "Amnesty zorgt dat alle informatie bij elkaar staat, eigenlijk is de brief al helemaal voorgekauwd en hoef je hem alleen nog maar over te schrijven."

Corona bij gevangenen

Hoe het er nu in de gevangenissen aan toe gaat door het coronavirus weet Frieda niet. "Maar in veel landen waar een autoritaire regering is, zijn de gevangenissen altijd een vreselijke ramp."

De brieven die de vrijwilligers schrijven kunnen over de hele wereld terechtkomen, zoals bijvoorbeeld in Burundi, Colombia of Turkije. "Het is dus een strijd over de hele wereld", eindigt Frieda.

Luister hier het hele interview over de schrijfactie terug