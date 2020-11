Stichting Kerstactie West-Friesland zet zich in voor arme gezinnen

ENKHUIZEN/HOOGWOUD - Stichting Kerstactie West-Friesland houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Morgen en op zaterdag 28 november staan er vrijwilligers bij de Albert Heijn in Enkhuizen en bij de Spar in Hoogwoud om mensen te vragen een extra product aan te schaffen voor een eigen kerstpakket. WEEFF Radio is er morgen bij om verslag te doen van de inzamelingsactie.

Ieder jaar ontvangen gezinnen die zich hebben aangemeld bij Kerstactie West-Friesland rond de kerstdagen een goed gevuld pakket. Naast levensmiddelen bestaat het pakket uit cadeautjes en verzorgingsmiddelen, bijvoorbeeld een tandenborstel voor de kinderen.

In verband met de huidige coronamaatregelen zijn er wel enige aanpassingen nodig. Zo worden de kerstpakketten met een kleinere groep vrijwilligers ingepakt en bij het bezorgen zullen de chauffeurs zo veel mogelijk een mondkapje dragen. Ook het inzamelen van de producten gaat dit jaar anders dan normaal.

"Normaal gesproken mogen we bij drie supermarkten inzamelen, maar door corona is er een afgevallen", zegt Manon Kleijn van de actie. "Maar we hopen bij deze supermarkten toch veel op te halen."

Vrijblijvende donatie

De vrijwilligers staan morgen van 10.00 uur tot 16.30 uur bij de Albert Heijn in Enkhuizen, waar ze het winkelend publiek vrijblijvend vragen om een extra product aan te schaffen, wat gedoneerd kan worden aan de Voedselbank. Ook hebben leden van de Sponsorloterij een cadeaukaart van deze supermarktketen ontvangen. Als zij deze niet willen gebruiken, dan kunnen ze ook gedoneerd worden aan de kerstactie.

Op zaterdag 28 november staan de vrijwilligers tussen 9.30 uur en 16.00 uur bij de Spar in Hoogwoud. Ook dan worden de mensen vrijblijvend gevraagd om een donatie te geven. WEEFF Radio is morgen tussen 12.00 en 14.00 uur live aanwezig bij de inzamelingsactie in Enkhuizen om verslag te doen.

Maximale aantal

Dat de actie dit jaar harder nodig lijkt dan ooit, blijkt wel uit de aanmeldingen die de stichting kreeg. Sinds de start in september hebben zich maar liefst 250 gezinnen aangemeld, wat het maximale aantal is. Kerstactie West-Friesland wil benadrukken dat kinderen nooit de dupe mogen worden van de (financiële) problemen thuis.

Om aan de voorwaarden te voldoen moet een gezin woonachtig zijn in West-Friesland en minimaal een thuiswonend kind hebben tot veertien jaar. Daarnaast moet het gezin een bewijs kunnen leveren van bijvoorbeeld bijstand, schuldsanering of de voedselbank.

Voor meer informatie over de actie kun je terecht op de website van Kerstactie West-Friesland.