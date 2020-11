Skaeve Huse Velserbroek geopend: omwonenden niet blij met komst 'mensen met een vlekje'

VELSERBROEK - Met argusogen hielden Velserbroekers de komst van de Skaeve Huse aan de Broekeroog in de gaten. Sinds deze week is het project om mensen te huisvesten die moeilijk kunnen aarden in een gewone woonwijk een feit. "Als je je maar misdraagt, krijg je hulp", zegt een van de omwonenden bezorgd.

"Drie jaar lang hebben we gesteggeld met de gemeente en veelvuldig bezwaar gemaakt tegen de komst van deze mensen", zegt een van de omwonenden tegen NH Nieuws. "Het zijn geen makkelijke mensen die ze hier in de Velserbroek gaan plaatsen. Ze hebben geen werk, geen geld, geen doel en er is geen openbaar vervoer in de buurt zodat ze ergens naar toe kunnen. De kans dat ze door de buurt gaan zwerven en voor overlast zorgen is groot."

De Skaeve Huse aan de Broekeroog in Velserbroek - Gemeente Velsen

Hoewel de laatste hand nog wordt gelegd aan de drie woningen, opende wethouder Marianne Steijn woensdag - vanwege corona zonder aanwezigen - de Skaeve Huse. Hoewel de gemeente een breed vangnet heeft opgezet voor de nieuwe bewoners, houden omwonenden van de Broekeroog hun hart vast. "Er wonen aan deze weg weinig mensen, het zijn een aantal boerderijen waar hardwerkende mensen wonen. Die personen die ze hier gaan plaatsen hoeven alleen maar de weg over te steken en dan staan ze bij een van ons voor de deur. En dat geeft ons alles behalve een veilig gevoel. Het zijn toch mensen met een vlekje."

Quote "Deze mensen moeten ook een plekje hebben" Marianne Steijn, wethouder gemeente velsen

Wethouder Steijn liet eerder al aan NH Nieuws weten begrip en compassie te hebben voor de omwonenden. "Maar ik ben wel wethouder van alle Velsenaren en deze mensen moeten ook een plekje hebben", aldus Steijn. Naar verwachting zullen de eerste bewoners dit jaar nog hun intrek nemen. Voor omwonenden is een meldpunt opgezet dat dag en nacht bereikbaar is.

Wat is Skaeve Huse? Skaeve Huse is een concept uit Denemarken. Het zijn eenvoudige vrijstaande woningen voor mensen voor wie het lastig is om in een woonwijk te wonen. Vaak zorgden zij eerder voor woonoverlast, omdat zij zich door hun persoonlijke problemen niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving. De bewoners krijgen de mogelijkheid om in een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm wellicht mogelijk is. Het doel is zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren en te behouden.

