Man doodgestoken bij hostel in Amsterdamse wijk Bos en Lommer

AMSTERDAM - Bij een steekpartij in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is vannacht een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd rond 00.45 uur neergestoken voor een supermarkt en een hostel in de Sara Burgerhartstraat.

Het is tweede keer dat er deze week in de hoofdstad iemand om het leven komt door geweld. In de nacht van dinsdag op woensdag werd op het Krugerplein een man onder vuur genomen. Hij overleed enkele dagen later.