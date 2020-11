Grote zorgen om tekort invaldocenten: 'En dan moet het griepseizoen nog komen'

HOORN - Er was al een tekort aan invaldocenten, maar door corona is de vraag alleen nog maar groter geworden. Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten worden alle zeilen bijgezet. Maar de vraag is of dat straks ook nog lukt, met het griepseizoen in aantocht.

Het Amsterdamse bedrijf Driessen levert in onze provincie 250 invallers aan 116 scholen. Ook zij zien dat naast de reguliere griepgevallen het aantal aanvragen door corona met 25 procent is gestegen. Omdat er onvoldoende invalkrachten zijn, proberen scholen het zelf op te lossen. Door leraren extra te laten werken, of kinderen op te vangen in andere klassen.

"Ik kan wel twee fulltime banen hebben", vertelt invaldocent Jacko Bijlsma (58) uit Lutjebroek. "Zodra er een vrije plek is in mijn agenda wordt er vanuit andere scholen gevraagd: 'Is Jacko beschikbaar?'."

"Op het moment dat we over het randje gaan, hebben we een probleem"

"Je merkt dat het met veel kunst- en vliegwerk het nog op het randje loopt. Maar op het moment dat we over het randje gaan, denk ik dat je een probleem hebt. Flexibiliteit is fantastisch, maar de rek gaat er een keertje uit", aldus Jacko.

Hij verwijst naar scholen in Zaanstad waar al meerdere malen klassen naar huis zijn gestuurd en waar nagedacht wordt over kortere schoolweken omdat er te weinig leraren zijn. Ook in West-Friesland zei Ruurd Bijlsma van Stichting Present, waaronder twaalf scholen vallen, onlangs nog iedere griepgolf 'met angst en beven tegemoet te zien'.

Extra inzet van gym- en muziekdocenten

Ondertussen wordt er nagedacht over creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door leraren die in quarantaine zitten online les te laten geven en een onderwijsassistent in de klas toezicht te laten houden. "Of door samen met de scholen te kijken om een gymdocent of muziekdocent in te zetten. Dat is niet de meest ideale situatie, maar kan wel ruimte geven aan leerkrachten in hun tijd, en geeft ook lucht", vertelt Sing-Hui Yap, manager onderwijs Driessen.

Waarschijnlijk is het ook niet voldoende om het griepseizoen aan te kunnen. "Daar ben ik wel bang voor", aldus Yap. Dus moet er vooral gekeken worden naar een duurzame oplossing: meer docenten opleiden en zorgen dat bestaande leerkrachten niet weggaan.

Positieve invloed corona

En daarbij lijkt er ook een positieve kant aan corona te zitten. Scholen werken meer samen, en ook is meer respect gekomen voor docenten. Vooral omdat ouders ook zelf een tijd thuisles hebben moeten geven tijdens de eerste golf, legt Yap uit. "Dat zie je ook terug bij de instroomcijfers bij de PABO, en ook de aanmeldingen voor zij-instroom. En ik denk dat we daar op de lange termijn de vruchten van plukken."

Volgens invaldocent Jacko is er ook geld nodig. Om daarmee het onderwijs nog aantrekkelijker te maken. "Zodat mensen weer zin krijgen in het beroep. Ik ben zelf een zij-instromer. Voor mij betekent het vak heel veel. Zorg ook dat andere mensen dat gevoel krijgen en dan denk ik dat het wel goedkomt."