Elf poederbrieven bezorgd in een korte tijd, maar niemand weet waarom

AMSTERDAM - In de afgelopen drie dagen werden er in totaal elf poederbrieven bezorgd bij bedrijven en gebouwen in Amsterdam. Hoewel de recherche nog volop onderzoek doet, is het vooralsnog onduidelijk waarom de brieven verstuurd worden, wat erin zit en wat de verzendende partij ermee probeert te bereiken.

De elfde poederbrief werd vanavond aangetroffen op de Van Baerlestraat in Amsterdam-Zuid. Daarvoor waren onder andere het kantoorpand waar de redacties van Trouw, Volkskrant en het Parool zich huisvesten al doelwit, net als het OLVG West . De rest van de locaties worden niet meer door de politie bekendgemaakt. Volgens Van der Kemp is dat een strategische zet van de politie, omdat ze zo details achter de hand hebben die het publiek niet weet maar een mogelijke dader wel. De kans op verspreking is daardoor groter.

AT5 sprak met criminoloog Jasper van der Kemp , die denkt dat er meerdere motieven kunnen zijn voor het versturen van de brieven. "Het kan zijn dat het gaat om een soort van terreurdreiging. Het kan ook heel goed gaan om bedreiging in de zin van afpersing. Maar dan verwacht je dat er ook vrij snel een claim komt. En het kan iemand zijn die om een of andere reden grieven tegen allerlei bedrijven heeft."

Marieka Baars is BHV Organisatieadviseur, en heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun personeel goed om te laten gaan met verdachte poststukken. Haar ervaring is dat vooral kleine bedrijven slecht zijn voorbereid op het aantreffen van zo'n brief.

"Elk bedrijf moet duidelijk hebben wat de risico's zijn en hoe ze ermee omgaan. Een goed protocol werkt alleen als het onder de aandacht blijft van de mensen. Helaas werken veel bedrijven nu met minder mensen vanwege corona en heeft het veiligheidsprotocol soms niet de prioriteit die het zou moeten hebben", vertelt Baars tegen NH Nieuws.

Volgens Baars is het niet makkelijk om een poederbrief te herkennen. "Het blijft een beetje koffiedik kijken. Standaard post met een ongewone vorm of gewicht is verdacht, maar ook post die afkomstig is van iemand die niet bekend is, kan verdacht zijn. Post gericht aan iemand die al lang niet meer bij de organisatie zit kan reden zijn om de brief te onderzoeken, en een vreemde geur of een brief die er wat vieziger uit ziet met vlekken op het papier, dat zou ik ook als een signaal zien."

Baars benadrukt dat bedrijven bij twijfel beter een keer te veel 112 kunnen bellen dan te weinig. "Die kunnen je wel verder helpen."