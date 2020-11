Aboukhlal bedreigd na keuze voor Marokko: "Heel hard aangekomen daar"

De 20-jarige aanvaller startte de wedstrijd tegen de Centraal Afrikaanse Republiek vanaf de bank. In de rust werd hem verteld dat hij mocht gaan warmlopen. Zijn debuut voor de Leeuwen van de Atlas was ineens heel dichtbij. "Ze zeiden: in de 60ste minuut ga je erin. Dan gaan er wel wat emoties door je heen", vertelt de trotse Aboukhlal aan FOX Sports. "Op een gegeven moment mag je je debuut maken. Dan denk je direct aan scoren. En als dat dan na vijf of vijf minuten gebeurd, dan is dat waanzinnig."

Strijd tussen Libië en Marokko

Ondanks zijn keuze voor Marokko, had Aboukhlal ook voor Libië uit mogen komen. Het Noord-Afrikaanse land was lang in de race en omdat zijn vader uit Libië komt, was dat zeker niet ondenkbaar. Toch houdt de AZ'er een bittere nasmaak eraan over. "Die Libiers zijn ook voetbalgek. Het is heel hard aangekomen daar", doelt Aboukhlal op de keuze voor Marokko die hij heeft gemaakt. "Het is niet voor te stellen. Tot bedreigingen aan toe. Op een gegeven moment was dat genoeg en heb ik mijn Instagram even op slot gegooid."

De bedreigingen heeft hij inmiddels achter zich gelaten en afgelopen week heeft Abouhklal een droomweek achter de rug. Hij maakte vrijdagavond zijn debuut en na vier minuten lag de bal al in het net in de kwalificatiewedstrijd tegen de Centraal Afrikaanse Republiek (4-1).