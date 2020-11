Zwaar ongeluk op N194 bij De Goorn, twee gewonden

DE GOORN - Op de N194 ter hoogte van De Goorn is vanvond een ernstig ongeluk gebeurd waar minstens twee auto's bij betrokken zijn. Twee automobilisten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is richting de aansluiting met de A7 dicht. De andere kant op staat een flinke file.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de melding van het ongeluk rond 17.10 uur binnenkwam, en dat agenten ter plaatse nog druk bezig zijn met de afhandeling ervan. De Verkeersongevallen Analyse van de politie komt onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.

Op foto's is te zien dat bij het ongeluk minstens drie auto's betrokken waren. Naast de politie zijn er meerdere ambulances ter plaatse, en werd een mobiel medisch team (MMT) met een traumahelikopter opgeroepen. Een van de gewonden zat enige tijd bekneld in zijn of haar auto, en moest eruit gehaald worden door de brandweer.

De politie kan nog niks melden over hoe de gewonden er aan toe zijn.