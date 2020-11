Kortere lontjes door coronacrisis: aantal burenruzies in provincie flink toegenomen

NOORD-HOLLAND - Het snerpende geluid van een boorhamer, de muziek die net even te hard staat of hard huilende kinderen: nu we door het coronavirus veel meer thuiszitten dan normaal, hebben we meer en sneller last van onze buren. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal conflicten tussen buren dan ook flink gesteken. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs Noord-Hollandse buurtbemiddelaars.

De toename van het aantal burenruzies is in nagenoeg alle Noord-Hollandse regio's te merken. Een paar voorbeelden: in 't Gooi is er in sommige gemeenten sprake van een verdubbeling van het aantal meldingen, in Amsterdam gaat het om een kwart meer en ook Alkmaar ziet een 'ongewoon hoog' aantal meldingen. Haarlem meldt een stijging van 15 procent, in Heemstede en Bloemendaal is het aantal burenruzies met respectievelijk 25 en 50 procent harder gestegen in coronatijd. In de IJmond zien bemiddelaars niet per se een groter aantal burenruzies. Wel ziet Buurtbemiddeling Velsen burenruzies sneller escaleren, waarbij soms zelfs de politie er aan te pas moet komen. Buurtbemiddeling Beverwijk meldt dat het tegenovergestelde het geval is. Daar zouden buren juist veel meer begrip voor elkaar tonen in coronatijd, waardoor burenruzies sneller opgelost kunnen worden. De enige regio's waar het aantal burenruzies voor zover bekend tot nu toe redelijk stabiel is, zijn West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Bovenop elkaars lip zitten Dat meer buren het met elkaar aan de stok krijgen, komt vooral doordat we sinds het begin van de coronacrisis nagenoeg de hele dag op elkaars lip zitten. "Je gaat je veel sneller aan bepaalde dingen ergeren, zeker als je thuis aan het werk bent en je moet je concentreren. Wat ook meespeelt is dat deze hele situatie, vooral in het begin, erg stressvol voor mensen is. Je kunt geen kant op, je zit samen thuis en ook je kinderen zitten thuis. Dat zijn allemaal dingen die meespelen", vertelt Caroline Eshuis van Versa Welzijn, dat in 't Gooi aan buurtbemiddeling doet.

Ze zag sinds het begin van de coronacrisis veel meer klachten komen van buren die last van elkaar hadden. "Het grootste probleem is geluidsoverlast. Dat kan een te harde radio of televisie zijn, maar we hebben tijdens de eerste lockdown ook heel veel klachten gehad over overlast door buren die aan het klussen waren. Dat is nu wel wat minder geworden. Alle klussen zijn nu wel gedaan. Wat we ook veel hebben gehoord is overlast door kinderen. Dat is natuurlijk niet gek, omdat de scholen toen lang dicht waren en kinderen veel thuis waren. Maar het kan echt van alles zijn. Bijvoorbeeld rommel in de tuin of sigarettenpeuken die van het balkon worden gegooid. Ook parkeerproblemen horen we heel vaak."

Buren die overlast van elkaar ervaren bellen vaak de politie of klagen bij de woningbouwvereniging. Vanaf daar worden ze doorgestuurd naar buurtbemiddelingbureau's. De buurman die overlast ervaart wordt eerst gevraagd zelf op een vriendelijke manier het probleem aan te kaarten bij de veroorzaker van de overlast. "We geven de mensen dan ook tips om dat op een goede manier te doen", vertelt Caroline. "Soms horen we al dat dat het probleem al oplost en dat de buren rekening met elkaar houden. Dat is ook wat we mensen willen meegeven: als je overlast ervaart, stap op een vriendelijke manier op je buren af. Vaak kun je het echt zelf oplossen."

Ruzie met de buren: wat nu? Als je last hebt van je buren en de situatie graag wil oplossen, hebben buurtbemiddelaars een paar tips. Vraag je zelf goed af of je ergens echt last van hebt. Bedenk goed dat we door corona allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ook voor je buren is het niet makkelijk.

Stap zelf op een vriendelijke manier op je buren af. Als je jouw problemen vriendelijk aankaart, kun je het soms simpel oplossen. Stop vooral geen briefjes in de brievenbus, kijk elkaar recht in de ogen.

Geef je buren geen koekje van eigen deeg. Ga niet met de bezem tegen het plafond bonken bijvoorbeeld, als je geluidsoverlast ervaart. Mocht je er met je buren niet uitkomen en mocht de overlast aanhouden, schroom dan niet om de buurtbemiddeling te bellen. "Zeker zestig tot zeventig procent van alle burenruzies hebben we weten op te lossen. De kans dat het goed komt, is dus echt heel groot", zegt Caroline.

Mocht het vriendelijke gesprek tussen buren toch minder goed aflopen, dan stappen de buurtbemiddelaars er tussen. Bemiddelaars polsen dan of ze met goede gesprekken de problemen kunnen oplossen. "Normaal gesproken gaan we eerst met buren afzonderlijk om tafel om aan te horen wat er nou precies aan de hand is. Het liefst hebben we dat conflicten zo snel mogelijk bij ons terecht komen, omdat de kans dat we het kunnen oplossen dan groter is. Maar we hebben ook wel gevallen waarbij het echt al uit de hand gelopen is." De buurtbemiddelaars gaan uiteindelijk met de ruziënde buren samen om tafel. "Dat doen we op neutraal terrein, meestal in een buurthuis in de buurt. Toen de buurthuizen door de coronamaatregelen dicht waren, hebben we ook veel telefonisch moeten doen. We merken echt dat zo'n gesprek helpt. Buren hebben niet altijd door dat wat ze doen voor een ander voor overlast zorgt of hebben niet meteen begrip voor de klachten van een ander. Aan de hand van afspraken proberen we het probleem te verhelpen. Vaak lukt dat ook, maar soms is er ook meer tijd nodig. Natuurlijk komt het ook wel eens voor dat ergernis zo diep zit of dat er met een andere buur niet te praten valt. Dan kunnen we het probleem helaas niet oplossen, maar kijken we wel hoe we mensen op een andere manier toch kunnen helpen."

Verdraagzaamheid Hoewel er aan het begin van de coronacrisis al snel meer klachten waren over burenoverlast, merkten buurtbemiddelaars lang nog een grote vorm van verdraagzaamheid. "Zeker in het begin hadden buren er nog wel begrip voor. We zaten tenslotte met z'n allen in een hele bizarre situatie waar we met z'n allen helemaal niks aan konden doen. Dan heb je er sneller begrip voor dat de kinderen van de buren schreeuwend door de tuin rennen bijvoorbeeld", vertelt Caroline. "Maar dat is nu wel anders. De irritaties lopen sneller op, omdat voor veel mensen het geduld wel echt op is. Daarom loopt het ook vaker verder uit de hand. De irritaties was al die tijd al hoog, maar mensen geven daar nu veel sneller aan toe omdat ze het na al die maanden vaak echt wel zat zijn. Dat zorgt er weer voor dat buren vaak ook bedreigdender in intimiderender worden." Het nog altijd toenemende aantal zaken zorgt ervoor dat er van de bemiddelaars ook veel meer wordt gevraagd. De meeste buurtbemiddelbureau's hebben nog wel voldoende bemiddelaars - over het algemeen zijn dat vrijwilligers - rondlopen. "Maar het is wel zo dat die meer op hun bordje krijgen. Normaal gesproken behandelen ze één zaak tegelijkertijd, nu vaak twee en soms drie. Dat doen we liever niet, maar is soms echt wel nodig. Dat zorgt er gelukkig wel voor dat we de stroom aan problemen aan kunnen en ervoor kunnen zorgen dat dingen snel opgelost kunnen worden. Dat is altijd ons streven. Als de boel uit de hand loopt ben je als buur snel veel verder van huis."