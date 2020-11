Janna's huiskamermuseum in Aalsmeer weer open, alleen publiek is nog voorzichtig

AALSMEER - Is het een woonhuis of is het een museum? Het Huiskamermuseum van Janna van Zon in Aalsmeer is het allebei. Janna woont, werkt en slaapt tussen de schilderijen. Haar passie voor kunst deelt ze graag met haar bezoekers. Maar de afgelopen weken moest ze net als ander musea haar deuren sluiten. Nu mag ze weer open, alleen loopt het nog niet storm. "Van de zomer was het erg druk na de eerste lockdown. Nu zie ik dat mensen voorzichtig zijn"

De schilderijen hangen overal. In de woonkamer, de keuken, de slaapkamer en op het toilet. Op de eerste verdieping hangt de Mokum collectie, een verzameling realistiche schilderijen die in de jaren zestig verzameld is door Dieuwke Bakker. "In Nederland was abstract en Cobra toen in en de musea hingen er vol mee. Dieuwke kwam op voor de realistische schilders. Het is een heel bijzondere collectie met onder andere Ferdinand Erfmann".

Het publiek mag overal komen. "Ik deel al die mooie kunst en ruimtes graag met mijn bezoekers. Als zij blij zijn, word ik daar ook blij van. Alleen mijn eigen badkamertje is niet toegankelijk", lacht Janna.

Ze is niet bang om corona te krijgen, ondanks dat er steeds mensen bij haar over de vloer komen. "Als er maar een paar mensen per keer komen, kun je natuurlijk gemakkelijk afstand houden, ook al is mij huis niet heel groot."