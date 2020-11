Melkweg projecteert bezoekers op gevel

Van Wim (65) tot Ify (18), allemaal hebben ze een "favoriet Melkweg-moment". Met die, én vragen als 'met welke muzikant zou je een dag willen ruilen' en 'wat wil je dat mensen over je weten', wil de Melkweg haar bezoekers bij elkaar brengen, en eren. Vanaf vandaag wordt namelijk een greep uit de bezoekers grootschalig geprojecteerd op het gebouw.

"Enorm divers publiek"

De foto's uit het project 'Starring You' zijn gemaakt door dertien fotografen die tijdens een concert een bezoeker uitzochten om te portretteren op locatie. De bezoekers kregen allemaal dezelfde vragen voorgeschoteld. "Het varieert enorm wat mensen te vertellen hebben en ze zijn soms ook heel grappig", vertelt Laure Vanrijckeghem van de Melkweg.

"We sluiten met deze expositie onze bezoekers in ons hart. Ons publiek is enorm divers, en dat willen we graag laten zien." De expositie zou eigenlijk in maart al te zien zijn, maar werd uitgesteld in verband met de lockdown.