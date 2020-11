Versoepeling coronaregels zorgt ervoor dat Hilversumse kinderen tóch Sint kunnen zien

HILVERSUM - Doordat de strenge coronaregels van de afgelopen twee weken wat versoepeld zijn, kunnen Hilversumse kinderen komend weekend toch Sinterklaas even in het echt zien. Sinterklaas bezoekt komend weekend het Sinterklaas-filmweekend van Filmtheater Hilversum en bioscoop Vue.

Het filmweekend komend weekend was onderdeel van de grote 'roadshow Sinterklaas', waarmee Hilversum de Sint dit jaar coronaproof wilde ontvangen met onder meer een 'drive thru' op het Mediapark. Dat kon door de aangescherpte coronaregels grotendeels niet doorgaan.

Nu de bioscopen en theaters weer open mogen, gaat het filmweekend dus wel gewoon door. Zowel de bioscoop en het filmtheater zaterdag en zondag sinterklaasfilms. Tussendoor komt Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje brengen.

De gemeente Hilversum doet namens de twee filmzalen een oproep aan ouders. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven Sinterklaas te zien, willen ze dat er zo weinig mogelijk volwassenen komen.

Slaapkamer

Hilversumse kinderen kunnen ook nog een bezoekje brengen aan de slaapkamer van Sinterklaas in Museum Hilversum. Kinderen kunnen hier hun brieven, tekeningen of andere knutsels voor de goedheiligman in de brievenbus achterlaten.