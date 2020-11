Geen Helderse nieuwjaarsreceptie en dus ook geen verkiezing tot Jutter van het Jaar

DEN HELDER - In verband met de onzekere ontwikkelingen van het coronavirus heeft het Helderse college van burgemeester en wethouder besloten de nieuwjaarsreceptie in 2021 niet te organiseren.

"Binnen de huidige beperkende maatregelen past een fysieke nieuwjaarsreceptie met een groot aantal bezoekers niet en is een dergelijke bijeenkomst ook niet gewenst", zo laat de gemeente weten, schrijft onze mediapartner Regio Noordkop.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt ook de jaarlijkse uitverkiezing van 'de Jutter van het jaar' bekendgemaakt. Na overleg tussen burgemeester Jeroen Nobel en de voorzitter van de jury, die belast is met de voordracht van de nieuwe jutter van het jaar, is besloten ook de verkiezing van de Jutter van het jaar dit jaar niet te laten plaatsvinden.

'Voordracht onmogelijk'

De voorzitter van de jury en de burgemeester zijn beide van mening dat in 2020, mede in het licht van de coronacrisis, zoveel inwoners van Den Helder een bijzondere inspanning hebben geleverd dat hieruit een voordracht doen welhaast onmogelijk is.