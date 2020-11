Slot vindt interlands niet riskanter: "Besmettingen kunnen altijd voorkomen"

Voor Fredrik Midtsjø verliep de interlandperiode anders dan gepland. Hij zat bij de selectie van Noorwegen, maar werd met het gehele team weer naar huis gestuurd vanwege een corona besmetting. "Hij is nu terug bij ons. We testen hem iedere dag. We houden hem met name binnen goed apart. Hij is geen nauw contact van de besmette jongen geweest omdat Midtsjø in het begin geblesseerd was en niet met de groep meetrainde."

Geblesseerden

Het is nog de vraag of Slot aankomende zondag in de wedstrijd tegen Emmen over Koopmeiners, De Wit en Svensson kan beschikken. Alle drie kwamen ze vanwege een blessure eerder terug van de nationale ploeg. "Ze trainen nu nog apart maar we verwachten en hopen dat ze vanaf vrijdag weer aan kunnen sluiten. Het zou kunnen dat één er nog niet bij zit tegen Emmen, maar ik hoop natuurlijk dat ze alle drie beschikbaar zijn. We nemen uiteraard geen risico omdat we in de komende 35 dagen 11 wedstrijden spelen."