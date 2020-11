Vriendinnen zamelen geld in voor grafmonument overleden vriendin Zohra (17)

ANNA PAULOWNA - Op 1 november overleed de 17-jarige Zohra uit Anna Paulowna tijdens een fietsrit aan een hartstilstand. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Ze is inmiddels begraven, maar geld voor een grafsteen ontbreekt. Drie vriendinnen hebben nu een actie opgezet om geld in te zamelen.

"We willen Zohra een heel mooi afscheid geven omdat ze dat gewoon verdient", vertelt Puk de Wit (17), die het plan bedacht voor de inzameling. Vriendinnen Luna van der Meij (17) en Marit Hendrikse (18) sloten zich meteen bij haar aan. "Zohra was misschien wel het liefste meisje dat ik ooit heb gekend", vertelt Luna over haar vriendin.

"We willen een gedenksteen, maar wat voor een dat laten we aan de familie over", legt Marit Henderikse uit, "Tot nu toe gaat het om een 'maan' of een 'gitaar'. Verder willen we ook de grafrechten voor de komende jaren afkopen zodat de ouders daar ook geen zorgen over hebben."

Geld nodig

Want die ouders hebben het niet breed, legt Puk uit: "Haar moeder is ziek, kan daardoor niet werken en heeft een uitkering." "We doen dit vooral voor haar", vult Marit aan. "Je merkt ook dat het haar goed doet. Ze is heel trots op alle reacties en al die mensen die nu doneren. En ook op ons dat we dit doen."

Zohra was erg muzikaal, zoals te zien is in onderstaande video. Tekst gaat daaronder verder.