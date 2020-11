Hartverwarmende actie: een kerstkaart voor elke bewoner van verpleeghuizen in Hoorn

HOORN - Voor elke bewoner van een verpleeghuis in Hoorn een eigen kerstkaart, dat is het doel van Margriet Wieringa en Wendy Zeeman. Samen zijn ze een kerstkaartenactie begonnen om de in totaal 734 bewoners van de verpleeghuizen een beetje op te vrolijken tijdens de feestdagen.

"We leggen de lat lekker hoog", vertelt Wendy op WEEFF Radio. Ze merkt dat er rond de feestdagen altijd wel eenzaamheid heerst onder ouderen, en verwacht dat dit jaar door corona ook. "Helemaal dit jaar zal er veel eenzaamheid zijn bij ouderen. Het gezellige grote kerstdiner zal er helaas niet in zitten, ben ik bang."

De kerstkaartenactie wordt volgens Wendy al goed opgepakt, ze heeft al 104 kaarten mogen ontvangen en er zitten er meer aan te komen. "Ik krijg van alle kanten, van scholen, van vriendinnengroepen en van handbalclubs door dat ze druk zijn met knutselen."

Dat is nog niet alles

Maar als het aan Wendy ligt blijft het eigenlijk niet bij die 734 kaarten voor de bewoners van verpleeghuizen. Ze wil ook kaarten maken voor de mensen in aanleunwoningen en ook voor de ouderen die nog op zichzelf wonen. "Ik kan er eigenlijk niet genoeg hebben", zegt ze erover.



Hoe de kaarten bij de bewoners van de verpleeghuizen komen, is ze nog op aan het broeden. Mogelijk zelf langsbrengen of de verpleeghuizen vragen ze daarbij te helpen. Ondertussen kunnen mensen die kerstkaarten maken, ze afleveren bij kledingwinkel Charel Fashion aan de Kleine Noord in Hoorn.

Luister hier het hele interview over de kerstkaartenactie terug