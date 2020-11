Dit deden de spelers bij hun land: scorende Soto, huilende Tadic en debuut Wijndal

AMSTERDAM - De interlandperiode zit erop en onze spelers uit Noord-Holland zijn de hele wereld over gereisd om hun land te vertegenwoordigen. Doelpunten, rode kaarten, coronagevallen, quarantaine en debutanten. Hieronder lees je hoe onze spelers hebben gepresteerd.

ANP/ProShots

Oranje speelde drie interlands deze periode: de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) en de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (3-1) en Polen (1-2). AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners moest geblesseerd afhaken en miste alle wedstrijden. Owen Wijndal maakte tegen Spanje zijn debuut en startte dankzij zijn ijzersterke optreden ook tegen Bosnië in de basis een maakte hij als invaller minuten tegen Polen. Doelman Marco Bizot stond voor het eerst onder de lat tegen Spanje en zat daarna op de bank.

Veel minuten Davy Klaassen viel tegen Spanje in en deed dat dusdanig goed, dat hij tegen Polen en Bosnië een basisplaats veroverde. Daley Blind begon tegen Spanje op de bank, maar viel in vanwege een blessure van Nathan Aké. Tegen Bosnië en Polen stond hij opnieuw centraal achterin. Joël Veltman, Donyell Malen, Quincy Promes en Ryan Babel maakten ook minuten bij Oranje. Laatstgenoemde moest de selectie vanwege corona verlaten. Derde doelman Joël Drommel, die voor het eerst tot de selectie behoorde, moet zijn debuut nog even uitstellen.

Lees ook Play Sport Kersverse Oranje-keeper Joël Drommel kan rekenen op steun van het thuisfront

Rood en corona Pantelis Hatzidiakos is inmiddels uitgegroeid tot een vaste kracht bij het Griekse nationale elftal. De verdediger van AZ won vorige week met 0-2 bij Moldavië en pakte in de slotminuten een rode kaart tegen Slovenië (0-0). Fredrik Midtsjø kende een bewogen week bij Noorwegen. Hij moest in quarantaine nadat een teamgenoot bij de Noorse nationale ploeg besmet bleek met corona. Dat opende wel de deur voor Hakon Evjen. Doordat de hele selectie in quarantaine moest, kwam Noorwegen met een B-ploeg in actie. In het duel met Oostenrijk viel Evjen vlak voor tijd in. The American Dream Telstar-spits Sebastian Soto kende een onvergetelijke interlandperiode. De Amerikaanse spits maakte maandag zijn debuut voor zijn land en was meteen twee keer trefzeker tegen Panama. Donderdagavond is hij alweer van de partij als Telstar tegen FC Dordrecht speelt.

Marokko Voor Zakaria Aboukhlal was het ook een bijzondere interlandperiode. De middenvelder van AZ maakte vorige week vrijdag zijn debuut voor Marokko en maakte ook afgelopen dinsdag minuten tegen de Centraal Afrikaanse Republiek (0-2). Oud-Ajax-middenvelder Hakim Ziyech, die tegenwoordig de pannen van het dak speelt bij Chelsea, was belangrijk voor zijn land. Hij nam een van de twee treffers voor zijn rekening. Ook Noussair Mazraoui maakte minuten voor Marokko, Zakaria Labyad moest beide duels vanaf de bank toekijken.

Nederlagen Met Albert Gudmundsson in de basis ging IJsland met 4-0 onderuit tegen Engeland. Zondag stond hij in de basis tegen Denemarken (2-1 verlies). Oud-Ajacied Christian Eriksen schoot de Denen met twee rake strafschoppen naar de overwinning. Jesper Karlsson was woensdagmiddag belangrijk voor zijn land. De middenvelder van AZ was trefzeker voor Jong Zweden tegen Jong Italië, maar kon daarmee de 4-1 nederlaag niet afwenden. Yukinara Sugawara bleef negentig minuten op de bank in het oefenduel tussen Japan en Mexico. Tadic in tranen Dusan Tadic was afgelopen donderdag kapot van het feit dat Servië naast het EK-ticket greep. De aanvoerder van Ajax verloor met zijn land na strafschoppen in de allesbeslissende play-off wedstrijd van Schotland. Nicolas Tagliafico en Lisandro Martinez speelden met Argentinië gelijk tegen Paraguay (1-1) en wonnen uit van Peru (0-2). Doelman Andre Onana kende een zespuntenweek. Zowel de uit- als thuiswedstrijd tegen Mozambique gingen gewonnen (4-1 en 0-2). Lassina Traoré kwam met zijn land Burkina Faso uit tegen Malawi. Thuis werd met 3-1 gewonnen en uit eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel.