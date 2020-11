Goois sociaal werkbedrijf verwacht miljoenenverlies: coronavirus grotendeels de oorzaak

HILVERSUM - Het Gooise sociaal werkbedrijf, de Tomingroep, heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Doordat veel werk is weggevallen verwacht het bedrijf dit jaar een verlies te lijden van rond de 5 miljoen euro.

Het sociaal werkbedrijf wil ook nu weer het een en ander gaan aanpakken om te bezuinigen. Gedacht wordt aan het afbouwen of omvormen van bedrijfsonderdelen die te weinig bijdragen aan resultaat of werkgelegenheid. Verder wil de Tomingroep het ziekteverzuim verlagen en de top van het bedrijf verkleinen. " Voorop staat dat de werkgelegenheid van de medewerkers van het sociale werkbedrijf gegarandeerd blijft", zo laat men weten.

De Tomingroep leed vorig jaar ook al een flink verlies . Toen stond het voor 2,8 miljoen euro in de rode cijfers. Sindsdien zijn er meer maatregelen genomen om de bedrijfsvoering aan te passen. De Tomingroep stelt dat, zonder de corona-invloed, de financiële situatie er veel beter had voorgestaan dan vorig jaar.

Naast het miljoenenverlies merkt de Tomingroep dat het coronavirus ook op de werkvloer toeslaat. Het ziekteverzuim is veel hoger. Er zijn meer werknemers langdurig uit de roulatie. Daarnaast zijn enkele medewerkers van het sociaal werkbedrijf overleden aan of met het coronavirus.

De Tomingroep heeft wel geld gekregen uit compensatieregelingen van de overheid voor sociaal werkbedrijven, maar dat is onvoldoende om het totale verlies op te vangen. Mogelijk komt er nog een compensatie bij, maar ook dat dekt naar verwachting maar een klein deel van het miljoenenverlies.

Van het miljoenenverlies is volgens de directie van de Tomingroep driekwart het gevolg van de coronacrisis. Er is veel minder geld binnengekomen doordat werk wegviel. Ook moesten er extra kosten gemaakt worden om afspraken met opdrachtgevers na te kunnen komen.

Sociaal werkbedrijf met ruim 1600 medewerkers

De Tomingroep is een sociaal werkbedrijf en zorgt voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt in alle Gooise gemeenten vooral gewerkt in groenvoorziening, schoonmaak en kringloopwinkels, maar ook onder meer metaalbewerking en het verpakken van producten.

Het bedrijf telde eind vorig jaar 1638 medewerkers. Naast 't Gooi opereert het bedrijf ook in Almere.