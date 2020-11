Brand in stallen manege Venhuizen, paarden ongedeerd: "Had veel erger kunnen aflopen"

VENHUIZEN - Op manege In het Zadel aan de Meilag in Venhuizen heeft vanochtend enige tijd brand gewoed. De brand brak uit in een stal, maar omdat de paarden op tijd werden verplaatst, bleven alle dieren ongedeerd. "Gelukkig was er geen gevaar voor mens en dier, maar we zijn erg geschrokken", zegt Brenda de Vries voorzitter van de Stichting In het Zadel.