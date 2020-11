De Peiling: Vind jij dat pedohunters moeten stoppen?

Steeds meer groepen jongeren jagen op chatsites naar pedofielen. Ook in 't Gooi is sinds kort een groep actief. De politie vindt dat pedohunters moeten stoppen met hun activiteiten. Wat vind jij?

Pedohunt 't Gooi

Stoppen met hun activiteiten willen de Gooise pedojagers niet. Ze zijn er van overtuigd dat ze goed werk leveren. "We vinden dat we mensen moeten laten zien wat voor een figuren er in hun buurt wonen en dat ze zo hun kinderen uit de buurt kunnen houden", zegt Max Wijnen namens Pedohunt 't Gooi. "We zien dat de politie te weinig mankracht heeft om zulke pedofielen op te sporen en aan te houden, dus vinden we het ons goed recht om het zelf te doen. Er lopen nog te veel van deze mannen rond."

Wat vind jij?

Vind jij dat pedohunters moeten stoppen ja of nee?