Zwaar jaar voor Helderse Sint-liefhebber Marcel Karhof: "Het doet me elke dag pijn"

DEN HELDER - Marcel Karhof is onlosmakelijk verbonden aan Sinterklaas. Vanaf zijn twaalfde is hij betrokken bij het feest in de stad. Het hele jaar door zit de Sint in zijn hoofd. Normaal gesproken waren dit de toptijden voor hem en alle vrijwilligers van het Sint Nicolaas Genootschap. Dit jaar werkt Sint thuis en gaat alles digitaal.

"Het doet me elke dag pijn", zegt Karhof in het gebouw van het Sint Nicolaas Genootschap in Den Helder. "En het is net hoe dichterbij 5 december komt, hoe meer pijn het doet." Normaal gesproken was het in het pand nu een drukte van belang. "Er lopen hier anders rond de 100 tot 125 Pieten rond die ook een natje en een droogje krijgen na een dag hard werken. Nu is het raar stil."

Karhof is niet bij de pakjes neer gaan zitten. Om het feest niet zomaar stilletjes voorbij te laten gaan worden de huisbezoeken van de Sint nu digitaal afgelegd. "We zorgen voor een livestream zodat we kunnen zien wat er in de huiskamer gebeurt en de kinderen kunnen zien wat hier gebeurt. Sinterklaas en de Pieten zitten er klaar voor. Want Sinterklaas wil wel cadeautjes rondbrengen, maar geen virus."

Tekst gaat verder onder de verwijzingen.