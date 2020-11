Zoveelste oproep Aalsmeer aan Den Haag: 'Overlast Schiphol meer dan zat'

SCHIPHOL - De gemeente Aalsmeer verzet zich opnieuw tegen de overlast en groei van Schiphol. Luchthavenwethouter Kabout heeft het kabinet en de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij hinderreductieplan van de minister 'boterzacht' noemt. Aalsmeer heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om haar zorgen over Schiphol over te brengen aan de Haagse politiek.

De gemeente stelt dat de maatregelen van de minister om de hinder te laten afnemen juist voor een toename hebben gezorgd. Kabout: "Hinderreductiemaatregelen moeten de situatie van onze inwoners vanzelfsprekend verbeteren en niet verslechteren. Anders kan een Uitvoeringsplan Hinderreductie niet serieus genomen worden." Een nieuwe startroute vanaf de Aalsmeerbaan die over Kudelstaart leidt valt verkeerd in de gemeente.

Kabout noemt de hinderreductieplannen van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat "onfatsoenlijk en onverkoopbaar". De inwoners van Aalsmeer voelen zich volgens de wethouder ongehoord in Den Haag. "Ze zijn het meer dan zat en hebben het vertrouwen in de overheid verloren”, zegt Kabout.

Volgens Kabout kan er geen sprake zijn van meer vluchten op Schiphol, waarvoor minister Van Nieuwenhuizen haar goedkeuring heeft gegeven. "Voor de gemeenteraad, het college van Aalsmeer en onze inwoners is genoeg daarom genoeg", zegt Kabout. “Er kan voor wat betreft vliegbewegingen boven onze gemeente niets meer bij. Sterker nog, er moeten vluchten af."

'Misbruik'

De gemeente wil dat Schiphol een begin maakt door de Aalsmeerbaan minder te gaan gebruiken. Die baan is, net als de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Schiphol-Oostbaan, een zogenaamde secundaire baan en zou zo min mogelijk gebruikt mogen worden. De Polderbaan en Kaagbaan zijn de hoofd start- en landinsbanen van Schiphol, omdat ze in minder bevolkt gebied liggen. Desondanks kan Schiphol in principe alle banen inzetten wanneer ze willen, omdat er nog steeds geen sancties op het 'misbruik' staan.

Kabout verwijst ook naar een brief van de kinderraad aan premier Rutte: "De kinderen weten niet beter dan dat er vliegtuigen over hun hoofden razen. In deze coronatijd ervaren zij voor het eerst vrijwel dagelijks schone lucht en rust. Zij vragen in de brief of deze rust en frisse lucht niet altijd kunnen blijven, al snappen ze heus wel dat mensen soms moeten reizen. Wij moeten zorgen voor hun gezonde toekomst. Laten we ze alsjeblieft serieus nemen."