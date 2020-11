RKZ onderzoekt of behandeling brandwondenslachtoffers ook voor coronapatiënten werkt

BEVERWIJK - Het brandwondencentrum in Beverwijk onderzoekt of een medicijn voor brandwondenpatiënten ook kan worden gebruikt om coronapatiënten sneller op te lappen. Het gaat om alkalische fosfatase, waarmee bij brandwondenpatiënten de kans op onder meer ontstekingen wordt verkleind.

"Deze overeenkomst heeft ons op het spoor gezet om onze kennis in te zetten voor ernstig zieke COVID-patiënten", aldus directeur Paul van Zuijlen van het brandwondencentrum. De artsen verwachten dat coronapatiënten die zijn behandeld met alkalische fosfatase minder lang hoeven te worden beademd en de intensive care sneller mogen verlaten.

Ook andere ziekenhuizen

Voor het onderzoek zijn honderd proefpersonen nodig, legt woordvoerder Sandra de Jong uit. "Dat moeten volwassen patiënten met ernstige covid-klachten zijn, die aan de beademing liggen. Behalve in het RKZ zullen ook patiënten op de intensive cares van andere ziekenhuizen het middel toegediend krijgen."

Alkalische fosfatase is een lichaamseigen stof die in het bloed voorkomt. Het middel is nog niet geregistreerd voor behandeling van coronapatiënten. Voordat het middel bij een proefpersoon mag worden toegediend, dient de patiënt (of diens naasten) daarvoor een verklaring te ondertekenen.