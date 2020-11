Tentoonstelling Rijksmuseum met zeldzame prenten speciaal voor Amsterdammers

AMSTERDAM - MSTERDAM - Het Rijksmuseum heropent, na twee weken gesloten te zijn door de gedeeltelijke lockdown, met een nieuwe tentoonstelling. In de kabinetten zijn vanaf morgen zeldzame prenten te zien, die een beeld geven van historische Amsterdamse stadsgezichten en tekeningen van het dagelijks leven in de stad.

Het Rijksmuseum ontvangt in coronatijd veel minder bezoekers dan gewoonlijk. Een groot deel hiervan is te wijten aan het wegvallen van de toeristenstroom. De nieuwe tentoonstelling richt zich daarom voornamelijk op Amsterdammers.

Zeldzame printen

De expositie bevat prenten die zelden voor publiek te zien zijn. Dit is omdat de prenten erg lichtgevoelig, en daardoor kwetsbaar zijn. Bert Gerlagh, historicus en werkzaam bij het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) is het meest trots op de loterijprent van de Oude Kerk uit 1558. 'Dit echt totaal uniek', vertelt hij. "Je kon een soort Staatsloterij-loten kopen en daar hele grote prijzen mee verdienen. De opbrengst was bedoeld voor de verbouwing van de Oude Kerk."

In de expositie is ook de eerste vogelvluchtkaart van Amsterdam uit 1544 te zien. De vogelvluchtkaart, gemaakt door Cornelis Anthonisz, is de enige prent die al werd ingekleurd in de 16e eeuw. "Je ziet heel veel beelden van de stad, die je eigenlijk niet kent", vertelt Daniel Horst als geschiedenisonderzoeker van het Rijksmuseum. Zo zijn er onder andere prenten van de Dam, stadspoorten, en vestigingswerken te zien in de tentoonstelling. Ook de omgeving van de stad en bijzondere papierknipkunst van de Amsterdammer Jacob de Vos Willemsz van rond 1800 zijn te bewonderen.

Montelbaanstoren

Veel van de prenten bevatten locaties die terug te vinden zijn in Amsterdam, zoals de Montelbaanstoren. "Die zag er vroeger een tikkeltje anders uit", vertelt Gerlagh. De Montelbaanstoren had oorspronkelijk geen klokkentoren. "Dat wilden de bewoners wel en dus werd er een klokkentoren gebouwd, maar toen is die gaan verzakken en werd er om de fundering te verstevigen een bakstenen ring om geplaatst. Je kan die nog altijd zien."

De expositie is van 19 november tot en met 10 mei te bekijken in het Rijksmuseum.