Beverwijkse (47) zwaargewond bij ongeluk op N208, wrak opengeknipt

SANTPOORT-NOORD - De N208 tussen de A22 en Santpoort-Noord is vanochtend in beide richtingen afgesloten vanwege een zwaar ongeluk. Rond 7.30 uur schoot een auto op de weghelft richting de A22 door onbekende oorzaak door de middenberm en botste op de andere weghelft vrijwel frontaal op een tegemoetkomende auto.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur ter hoogte van het Tinq-tankstation. De auto die door de middenberm reed, werd bestuurd door een 47-jarige vrouw uit Beverwijk, laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten.

Nadat de brandweer het wrak had opengeknipt om het slachtoffer te bevrijden, is ze met spoed naar het VU Medisch Centrum gebracht. Getuigen melden dat de ambulance vanwege de spoed enige tijd tegen het verkeer in heeft gereden, om het slachtoffer zo sneller in het ziekenhuis te krijgen.

Mogelijk onwel

Waarom zij de controle over haar auto verloor, is niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht, en houdt de optie open dat de vrouw onwel is geworden. De inzittenden van de andere auto lijken er zonder ernstig letsel vanaf te zijn gekomen, aldus de woordvoerder.