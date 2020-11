Amsterdamse Bas probeert met tweedehands fietsen de wereld te verbeteren

AMSTERDAM - Bas Evers redt oude fietsen en onderdelen. Op straat vindt hij vaak oude wrakken en sleutelt er weer een mooi rijwiel van. Het is een hobby die hem veel rust en voldoening geeft. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven: ‘Het geluk ligt op straat’.

Vier jaar geleden ontdekte hij zijn passie voor het sleutelen aan fietsen opnieuw. ''In 2016 werd mijn fiets gestolen. Ik had hem al heel lang en zorgde er altijd goed voor. Maandenlang heb ik overal gezocht en gekeken, maar ik heb hem nooit teruggevonden. Wel zag ik overal onderdelen en fietswrakken liggen. Toen heb ik wat meegenomen en ben weer begonnen met sleutelen."

De passie voor het sleutelen heeft Evers al vanaf zijn kindertijd. “Ik kom uit een gezin dat het niet zo breed had en heb altijd geleerd om zuinig met spullen om te gaan. Als er iets stuk gaat probeer je het te maken en gooi je dat niet onmiddellijk weg”, vertelt Evers. “Tegenwoordig gooit iedereen alles veel te makkelijk weg en dat is zonde.”

In het dagelijks leven is Evers fotograaf en vormgever. Om van fietsenmaker z’n beroep te maken is niet aan de orde. “Als je van je hobby je beroep maakt is het geen hobby meer. Dan wordt het een verplichting en is de lol eraf. Ik doe dit echt omdat ik hier blij van wordt”, vertelt hij.

Het geluk ligt op straat

De blijdschap heeft hij nu verwoord in het boekje ‘Het geluk ligt op straat’. De titel verwijst naar alle wrakken en onderdelen die hij op straat vindt. In het boekje worden interviews met kopers afgewisseld met gein, ongein en allerlei zaken die Bas opvallen met betrekking tot fietsen in zijn geliefde hoofdstad. “Het is een vrolijk boekje met veel humor. Maar ook met een boodschap, om zuiniger met spullen om te gaan”, vertelt Evers.

De fietsen worden uiteindelijk via Marktplaats voor een zacht prijsje verkocht. Van geld verdienen is geen sprake. “Als ik drie dagen met een fiets bezig ben, dan verdien je dat natuurlijk nooit terug”, vertelt Evers. Hij heeft ook niet de illusie dat de nieuwe eigenaar er ook net zo zuinig mee omgaat als hijzelf. “Het zijn net kinderen die je moet loslaten, waarvan je niet weet waar ze terecht zullen komen.”