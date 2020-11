Simanto wil creatieve broedplaats realiseren bij watermeterfabriek in Haarlem

HAARLEM – Langs het Spaarne aan de Noordschalkwijkerweg ligt al jaren een braakliggend terrein met een vergaande watermeterfabriek. De gemeente Haarlem wil dit terrein nu tegen opbod verkopen en daar hoopt buurtbewoner Simanto in mee te kunnen dingen. Zijn droom is om het gebied om te toveren tot een creatieve broedplaats genaamd ’t Watermetercollectief. Er is één probleem: geld.

In 1916 werd de fabrieksruimte gebouwd om glas te fabriceren. Later rolden er de watermeters van de loopband voor huishoudens in de regio om de waterstanden op te meten. Inmiddels is het een vervallen gebouw op een braakliggend terrein. Buurtbewoner Simanto hoopt met 't Watermetercollectief een nieuw leven te blazen in het gebied. Duurzame organisaties "Er moeten hier negen duurzame en maatschappelijk betrokken organisaties komen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Allemaal komen ze hier uit de buurt en hebben een sociaal en verbindend karakter. De horeca zou verzorgd worden door Frem Rozemarijn, een buurtschap voor kinderen met intensieve zorgvraag en jongvolwassenen die sociaal kwetsbaar zijn." Ook aan de kleintjes heeft hij gedacht: "Voor kinderen komt er onder andere een natuurspeelplaats en je kan clean-up-sets huren bij de naastgelegen scouting Marco Polo. Ook zijn er ruimtes te huur voor kinderfeestjes en er moet een openbare werkplaats komen onder leiding van Piet Tuin. Hij is gespecialiseerd in tiny houses."

Quote "We zijn een crowdfunding gestart en zien wel waar we uitkomen. We gaan het gewoon proberen" Simanto, oprichter 't watremetercollectief

Omwonenden zien het idee ook wel zitten. Toch is er een grote hobbel te nemen: de gemeente Haarlem wil het terrein verkopen tegen de hoogste bieder en Simanto heeft een ton nodig om een serieus bod uit te kunnen brengen. Ondanks de weinig financiële middelen die hij heeft, is Simanto vastberaden: "We zijn een crowdfunding gestart en zien wel waar we uitkomen. We gaan het gewoon proberen." Hoop Mocht hij toch de 100.000 euro binnenhalen, dan is Simanto er nog niet. De kans is groot dat zijn idee wordt overboden door een vastgoedontwikkelaar. "Die hebben gewoon veel meer geld", zucht hij. Toch heeft hij een klein beetje hoop: “Wij hopen dat de gemeente inziet dat ons idee op een andere manier de waarde van Haarlem laat zien: dat wij niet het grote geld hebben, maar wel zorgen voor buurtcohesie, samenwerking en sociale verbinding. Want ja, dat is meer waard, dan honderdduizenden euro’s."