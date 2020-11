Onderscheiding voor scheepsbouwers: "Dit is voor het hele bedrijf"

MONNICKENDAM - Ze hebben er anderhalf jaar over gedaan, maar nu kan het Koninklijk Predicaat eindelijk pronken bij Hakvoort Shipyard. Het is ter ere van hun 100-jarige bestaan en de broers Klaas en Albert zijn dan ook apetrots: "Het is het resultaat van vier generaties hard werken."

Zo'n predicaat krijg je niet zomaar. Je moet minimaal 100 jaar bestaan, belangrijk zijn in je vak en goed zijn voor je personeel. Het familiebedrijf wordt al jaren gerund door een Albert en/of Klaas. De naam doorgeven is een familietraditie, net als in het bedrijf werken.

Vanaf kinds af aan

"Bij mij zat het er al vanaf jongs af aan in", vertelt Klaas. "Ik ben altijd bezig geweest met bootjes." Hij vindt het niet vanzelfsprekend dat zijn zoon het overneemt: "Het bedrijf is wel zo groot geworden dat je het niet zomaar kan overdragen aan kinderen die er of geen feeling bij hebben, of toch de capaciteiten niet hebben."

Ook Albert zit helemaal op zijn plek. Hoewel het samenwerken een uitdaging kan zijn, is het voor deze twee prima te doen. Albert: "Ik denk dat wij elkaar ontzettend goed aanvoelen." Soms moet je dan accepteren dat je niet altijd je zin kan krijgen. Klaas voegt toe: "Het leuke is samen bouwen aan iets wat groter is dan jezelf. Wij bouwen voor de komende 150 jaar."

Blijven dromen

De broers zitten nog vol mooie plannen en dromen. Stilzitten zit er ondanks het Koninklijke Predicaat dan ook nog niet in: "Dat wij de komende 20-30 jaar nog hele mooie jachten mogen bouwen. En dat we er dan ook financieel iets aan over houden. Wij bouwen elke keer weer nieuwe prototypes, dat is heel moeilijk en de marges in de jachtbouw is niet heel groot."