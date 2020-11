Manager spoedzorg ziet perspectief: "Afschalen van coronazorg in de regio is in zicht"

AMSTERDAM - Het regionale ziekenhuisnetwerk SpoedZorgNet is voorzichtig positief over de ontwikkeling van de tweede coronagolf: het afschalen van de coronazorg komt steeds meer in zicht. Dat zegt Frank de Groot, manager bij SpoedZorgNet: "Voorzichtig wordt vooruitgekeken naar het sluiten of inkrimpen van corona-afdelingen in ziekenhuizen. De druk is nog steeds hoog, maar het is allemaal net te doen."

SpoedZorgNet is het regionale netwerk van ziekenhuizen dat ervoor zorgt dat acute patiënten in de provincies Noord-Holland en Flevoland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangen op de juiste plaats. De organisatie houdt bij hoeveel coronapatiënten IC-bedden bezetten en hoe de spreiding van deze patiënten over de regio is. In de regio zijn er momenteel 100 IC-bedden vrijgemaakt voor coronapatiënten, 88 daarvan zijn nog bezet. Daarnaast liggen er nog ongeveer 238 patiënten op de verpleegafdelingen van diverse ziekenhuizen. Later erin, eerder eruit Dankzij intensievere zorg van de huisarts komen patiënten in de tweede coronagolf later in het ziekenhuis terecht. Ook kunnen ze daardoor eerder naar huis, omdat de huisarts het herstel in de gaten houdt. Zuurstof is daarbij essentieel: tot voor kort was een patiënt die zuurstof nodig had aangewezen op ziekenhuiszorg, maar sinds een paar weken is het steeds vaker mogelijk apparatuur en zuurstof bij patiënten thuis te krijgen.

"De eerste golf was een overval, we wisten niet wat ons te wachten stond. Veel niet-acute zorg werd opgeschort om capaciteit vrij te maken voor de verzorging van coronapatiënten", zegt De Groot. Bij het ontstaan van de tweede golf is geprobeerd de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Er zijn momenteel dan ook nog genoeg IC-bedden voor niet-coronagevallen. Toch is duidelijk dat de reguliere zorg te lijden heeft onder de coronagolf. Zo worden er nog steeds operaties uitgesteld, vertelt De Groot: "Operaties die niet spoedeisend zijn en niet binnen zes weken acuut worden, kunnen uitgesteld worden. Ik denk dan aan mensen die op de wachtlijst staan voor een nieuwe heup. Heel vervelend voor een patiënt, maar dat is even niet anders." Trots De Groot is trots op de manier waarop er in Noord-Holland en Flevoland wordt samengewerkt tussen ziekenhuizen. "Drie keer per week overleggen we waar knelpunten ontstaan en welke overplaatsingen nodig zijn volgens een 'fair share principe': ieder ziekenhuis krijgt naar rato van de hoeveelheid faciliteiten patiënten toebedeeld, en dat werkt heel erg goed." Dat overleg leidde ertoe dat aan het begin van de tweede golf relatief veel Amsterdamse patiënten in regionale ziekenhuizen terechtkwamen. Nu is volgens de Groot een omgekeerde tendens waar te nemen, maar het gaat inmiddels om veel kleinere aantallen. Hij is dan ook positief over de ontwikkelingen: "Het gaat iets minder snel dan we gehoopt hebben, maar de daling is echt ingezet en dat geeft weer wat lucht."

