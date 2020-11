Amerikaans international Sebastian Soto inzetbaar voor Telstar tegen FC Dordrecht

VELSEN-ZUID - Hekkensluiter FC Dordrecht is donderdag de tegenstander van Telstar. Een ideale mogelijkheid voor de Witte Leeuwen om na twee nederlagen op rij weer drie punten te pakken. Amerikaans international Sebastian Soto is weer in Velsen-Zuid, maar trainer Andries Jonker beslist morgen pas of hij in de basis start.

Pro Shots / Toon Dompeling

"Ik hem gisteren een dag vrij gegeven om even bij te komen", zegt Jonker over Soto in gesprek met NH Sport. "Vandaag heeft hij getraind en morgen is hij inzetbaar. We gaan nog bepalen of hij kan spelen na één keer trainen in twee weken." Soto werd mooi onthaald op de training na zijn twee doelpunten tegen Panama. "Wij hebben hem een mooi applaus gegeven. Hij straalde en is blij. Mooi om te zien dat zo'n jongen iets bereikt in zijn leven wat hij heel graag wil." Donderdag ontbreken alleen de al langer geblesseerden Anthony Berenstein, Kick Groot en Trevor Doornbusch. De coronatests van dinsdag waren allemaal negatief.

Quote "We moeten niks. En dat is bij Telstar wel een soort van motto" TELSTAR-TRAINER ANDRIES JONKER

Telstar staat na twaalf wedstrijden op de elfde plaats. FC Dordrecht heeft de rode lantaarn in handen met slechts vijf punten. Toch wil Jonker niet spreken van een wedstrijd die zijn ploeg moét winnen. "We moeten niks. En dat is bij Telstar wel een soort van motto. Je hebt hier geen groot budget. Je hebt hier geen achterban die eist. Maar we willen wel heel graag." Onberekenbare opponent "Dordrecht is een lastige tegenstander. Ze hebben net hun trainer (Harry van den Ham, red.) ontslagen. Dat maakt dat ze heel onberekenbaar zijn. Soms gaat het veel beter, soms maakt het niks uit en soms gaat het nóg slechter", weet de trainer van Telstar.

Quote "Ik denk dat wij de enige club zijn met een heel klein budget die zich kan meten met die clubs" telstar-trainer andries jonker

Toch lijkt Dordrecht de ideale tegenstander om punten te pakken. Om aan het einde van het seizoen de play-offs te halen is een plek bij de beste acht nodig. "De eerste twaalf, dertien bakent zich al af", ziet Jonker. "Ik vermoed dat er een mooi gevecht kan ontstaan tussen de nummers vijf tot en met dertien. Daar horen wij zeker bij. Ik denk dat wij de enige club zijn met een heel klein budget die zich kan meten met die clubs. En dat is niet afhankelijk van het resultaat van morgen." Donderdagavond om 18.45 uur Telstar speelt dit seizoen vanwege de coronacrisis op alle dagen van de week. Nu dus op donderdag. "We moeten ons aanpassen naar het programma. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we mogen trainen, wedstrijden mogen spelen en dat we op televisie komen. Dan is het maar zo dat je op donderdagavond om kwart voor zeven speelt. Het is veel makkelijk en prettiger om vrijdag om acht uur te spelen, maar daar leggen we ons graag bij neer", aldus Jonker.