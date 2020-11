Filmtheaters mogen de deuren weer openen: "Cultuur biedt ook troost"

Na twee weken gaat het licht weer aan in de Zwarte Schuur, het filmhuis van Bergen. Voor de eerste voorstelling donderdagmiddag zijn 30 kaartjes beschikbaar. De eerste klanten meldden zich al snel. "Het ging juist ontzettend goed als we kijken naar de eerste twee maanden van dit jaar", zegt Bea Bode van het filmtheater. "We hadden echt nog nooit zo goed gedraaid en ja, dan is de domper des te groter als je moet sluiten."





Het is een hele opluchting dat de deur deze keer na twee weken alweer open mag. De stoelen worden nog een keer gezogen, de bladeren voor de deur weg geharkt en de oude posters vervangen voor aanplakbiljetten van de films die komen gaan. "Wij zijn er helemaal klaar voor", zegt medewerker Sophie de Kogel met een brede glimlach. "Ik mis de gezelligheid, de aanspraak en de bekenden die ik hier tegenkom want ik kom uit Bergen", zegt een vrouw die twee kaartjes komt kopen.

Filmhuis Alkmaar

Net als in Bergen braken ook de bezoekersaantallen in filmhuis Alkmaar voor de coronatijd alle records. Tot maart telde het filmhuis al meer dan 50.000 bezoekers. De helft van het totale aantal bezoekers vorig jaar, ook al een topjaar. Directeur Loes Wagenmaker: "Dat aantal gaan we zeker niet halen dit jaar, maar wanneer we open waren ging het heel goed. We hebben drie zalen waar normaal gesproken 200 mensen in kunnen. Wanneer we open waren, tussen de verplichte sluitingen door, waren we meestal uitverkocht. Geen klachten dus. We hebben ook de overheidssteun voor de culturele sector aangevraagd en gekregen, dus dat helpt ook."



Ook hier is de online kassa dinsdagavond meteen weer open gegaan. "We mogen niet klagen met hoe het tot nu toe gaat. Het is wel jammer dat ons Filmfestival Alkmaar (FFA) van begin november is komen te vervallen. Dat hebben we een jaar uitgesteld."

Geestelijk welzijn

Met een maximum van 30 mensen in de zaal schiet het filmtheater in Bergen financieel niet zoveel op. "Maar mensen hebben ook gewoon behoefte aan cultuur", zegt Bea Bode. "Door de sportscholen open te houden is gedacht aan het lichamelijk welzijn, maar wij zijn ook belangrijk voor het geestelijk welzijn. Zeker in deze tijd kan cultuur echt troost bieden."

Groots vieren

Volgend jaar bestaat CineBergen 25 jaar en dat wordt gevierd. Ook zijn er plannen voor de opening van een tweede filmzaal. "We kijken vooruit en de viering van het jubileum gaat door. We gaan het gewoon heel groots vieren."