Zeven verdachten aangehouden voor drugslab in Hoofddorp

HAARLEMMERMEER - Na een controle vorige week in Amsterdam Nieuw-West van drie personen waar drugsgeld en hasj werd geconstateerd, heeft de politie een drugslab gevonden bij een bedrijfspand aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. Daar werden nog vier verdachten aangehouden.

Drie mannen werden vorige week donderdag gecontroleerd door de politie op een parkeerplaats aan de Zuidermolenweg in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de politie vertoonden zij vreemd gedrag. Bij de controle bleken zij een grote hoeveelheid geld en een blok hasj bij zich te hebben. Daarnaast had één van de voertuigen een verborgen ruimte. Dat laat de politie weten.

De rechercheurs kwamen na onderzoek uit bij een bedrijfspand aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. Daar stuitten zij direct op een vreemde chemische geur, waar een hondengeleider met haar diensthond onwel van werden en kort van buiten bewustzijn raakten. De hondengeleider is naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. Ondertussen is ze weer thuis en maakt het goed. Ook met de hond gaat het goed.

Blokkenpers en chemicaliën

De politie vermoedde door deze vreemde geur gevaarlijke stoffen en zetten daarom ook specialisten van de brandweer in. Toen de agenten en brandweerlieden binnentraden troffen zij veel apparatuur aan dat voor een drugslab wordt gebruikt, zoals een blokkenpers en vaten met chemicaliën. In dit bedrijfspand werden ook vier andere verdachten opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ook werd zo'n 30 kilo cocaïne gevonden, en 80.000 euro cash.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de herkomst van het geld en de betrokkenheid van alle verdachten. Van de zeven aangehouden personen blijven er zes langer vastzitten. De zevende is vrijgelaten.