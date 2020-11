Raad van State: bedreigde dieren worden voldoende beschermd bij bouw Weespersluis

WEESP - Bij de bouw van de nieuwe woonwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder in Weesp wordt genoeg rekening gehouden met de bescherming van bedreigde dieren. Dat oordeelt de Raad van State. De stichting Flora en Faunabescherming Weesp zit al tijden bovenop de kwestie en stelt dat de bescherming beter moet.

In de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden worden 2.650 huizen gebouwd. In het gebied leven onder meer bedreigde diersoorten als de heikikker, rugstreeppad en ringslangen. Die worden nu zoveel mogelijk gevangen en op een andere plek weer uitgezet.

De stichting Flora en Faunabescherming Weesp vindt dat de werkwijze nu te weinig bescherming biedt aan bedreigde diersoorten. De stichting heeft er onder meer problemen mee dat het bewuste 'compensatiegebied' waar de dieren heen worden verhuisd nog niet helemaal op orde is. Daarom zouden er extra maatregelen moeten worden genomen om de dieren voldoende te beschermen.

Maatregelen

Dat vindt de Raad van State niet nodig. De rechters vinden dat genoeg rekening wordt gehouden met de dieren. Op het plekken waar gewerkt wordt en een ruime cirkel daaromheen, en het pad waar de werkmachines rijden, worden zo veel mogelijk dieren gevangen en verplaatst. Daarna wordt het gras heel kort gemaaid en wordt er plaatmateriaal neergelegd. Voordat er daadwerkelijk wordt gewerkt, wordt er elke dag gecontroleerd of er niet alsnog dieren lopen. Dat wordt ook nog eens scherp gecontroleerd door een ecoloog.

De Raad van State oordeelt verder dat de verleende ontheffing al streng genoeg eist dat er rekening wordt gehouden met de dieren. Zo staat er onder meer in dat er niet gewerkt mag worden in 'kwetsbare perioden' van de dieren en dat bijvoorbeeld eitjes van de heikikker alleen in geschikt water mogen worden opgevangen. Ook daar had de stichting zo haar twijfels over.