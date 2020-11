De stad Haarlem is vandaag 775 jaar oud

Het had een ongekend feest moeten worden met grootschalige evenementen, maar helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Toch mag het de pret niet drukken, vindt de organisatie. "We zijn heel positief ingesteld. We hebben vooral gekeken naar de dingen, die we wel kunnen doen. En dat is een mooi programma geworden", vertelt Hans Goes, coördinator van de festiviteiten.

Onthulling stadsrechten

Zoals iedere verjaardag van de stad zullen ook vanmorgen de stadsrechten worden onthuld in het Noord-Hollands archief. Normaal gesproken gebeurt dit met zo'n 100 aanwezigen en is er een enorme taart met het stadswapen. Dit jaar doet burgemeester Wienen de onthulling met maar 30 genodigden, en de taart is dan ook een stuk kleiner.

De burgemeester maakt daarna een hele tour door de stad voor diverse openingen en festiviteiten in het kader van 775 jaar Haarlem. Zo doet hij onder meer met een aantal scholieren de aftrap van een aantal geschiedenisroutes door de stad, opent hij de tentoonstelling 'Haarlem en Hollant' in de Bavokerk en overhandigt hij de zigzagboekjes van het project 'Haarlem en ik', die Haarlemmers vanaf april hebben gemaakt aan Museum Haarlem.

Toast

Vanavond om 19.00 uur is er gelegenheid om samen het glas te heffen op de verjaardag van de stad. Alle Haarlemmers zijn uitgenodigd om mee te toasten. Het gebeurt tijdens een livestream, ook te volgen via NH Nieuws. Naast de toast zal een speciaal voor de verjaardag geschreven lied gelanceerd worden, geschreven door Roel van Velzen in samenwerking met Veldhuis & Kemper. Ook wordt een nieuw lichtkunstwerk op de Bavo onthuld.

Festiviteiten uitgesteld

De organisatie hoopt dat alle geplande activiteiten die door corona niet door konden gaan, alsnog kunnen plaatsvinden vanaf het voorjaar van 2021. "Dan vieren we het misschien niet precies op de verjaardag van Haarlem, maar wel in het 775e jaar. Komen we er toch mee weg!", aldus Goes.