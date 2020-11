Judocoach Maarten Arens zit tijdens EK zelfs vast op hotelkamer

PRAAG - Voor de Nederlandse judoploeg staat het EK voor de deur. Donderdag begint de ploeg van bondscoach Maarten Arens aan het toernooi, maar de voorbereidingen verlopen alles behalve vlekkeloos. "De protocollen voor deze eindronde zijn te gek voor woorden."

ANP / Piroschka van de Wouw

Alle judoka's, trainers en begeleiders mogen na vier negatieve tests pas de hal in. Arens werd in Nederland twee keer getest, waarna hij er na aankomst in Tsjechië meteen weer aan moest geloven. Binnen 24 uur wordt hij nogmaals getest. "Dan zou je mogen concluderen dat iedereen op de EK geen corona heeft. Maar de organisatie heeft besloten om ons allemaal in een hotel te zetten waar ook andere gasten verblijven", vertelt de bondscoach uit Diemen.

Quote "Onze topsportmanager is al enkele dagen ter plaatse en doet er alles aan om de Europese bond op andere gedachten te brengen" bondscoach maarten arens

"Vorige maand tijdens de grandslam van Boedapest was dat niet het geval. Toen zaten we wel allemaal bij elkaar en was alles goed en veilig geregeld. Waarom nu niet? Natuurlijk hebben we dat aangekaart bij de Europese bond, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Onze topsportmanager is al enkele dagen ter plaatse en doet er alles aan om de Europese bond op andere gedachten te brengen." Tot zaterdag in hotelkamer De Noord-Hollander moet in zijn kamer blijven en mag geen gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. Als hij eten bestelt, dan wordt dat voor zijn kamerdeur gezet. "Zoals bij gevangenen", lacht Arens. Er zijn dagelijks slechts vier officials van ieder land welkom in de hal. "Ik weet niet hoe ze dat gaan controleren, maar wij laten iedere dag drie coaches en een fysiotherapeut met de judoka's meegaan. Natuurlijk kiezen we dan voor de coaches van de sporters die in actie komen. En ik ben dan zaterdag pas aan de beurt." De bondscoach zit daardoor tot zaterdag vast in zijn hotelkamer.

Quote "Alle 350 deelnemende judoka's mogen ook niet iedere dag naar de hal en zitten dagen op hun hotelkamer" bondscoach maarten arens

"Begrijp me niet verkeerd hoor, je moet mij echt niet zielig vinden en ik ben echt wel wat gewend", zegt Arens. "Maar alle 350 deelnemende judoka's mogen dus ook niet iedere dag naar de hal en zitten dagen op hun hotelkamer." Doelstelling is drie medailles "We zijn dolblij dat we mogen judoën, zoveel wedstrijden hebben we dit jaar niet gehad. Een Europese titel is toch een prijs en volgend jaar moeten we er staan richting de Olympische Spelen. Ondanks de afwezigheid van Henk Grol, Kim Polling, Michael Korrel en Guusje Steenhuis gaan we er het beste van maken. We gaan toch voor drie medailles."

Lees ook Sport Geen EK judo voor positief geteste Henk Grol