Bonhoeffercollege in Castricum door corona-uitbraak tien dagen dicht

CASTRICUM - Het Bonhoeffercollege gaat van 19 tot en met 27 november dicht en stapt tijdelijk over op digitaal thuisonderwijs. Door het oplopend aantal coronabesmettingen, verdeeld over alle leerjaren, besluit het bestuur na overleg met de gemeente en GGD de school voor tien dagen te sluiten.

Van de 1600 leerlingen zijn er op dit moment veertig leerlingen besmet. Ook vijf docenten zijn besmet. "De besmettingen zitten verspreid over de hele school van de brugklas tot vwo 6. Het is dus niet te duiden in een jaarlaag. Daarom hebben we vanwege de veiligheid voor leerlingen en leraren helaas moeten besluiten de school tien dagen te sluiten. We hopen dat de besmettingen dan snel afnemen", laat rector Marga Nievelstein weten aan NH Nieuws.

De 'zorgleerlingen' worden wel gewoon opgevangen op de locatie zelf.

Digitaal lesgeven

De online lessen volgen de leerlingen voorlopig vanuit huis, maar de herkansingen voor schoolexamens gaan wel gewoon door. "Er zijn best veel toetsen volgende week week, dus dan gaan we open. Maar we plaatsen de leerlingen in een grote gymzaal, zodat er voldoende afstand kan worden gehouden."

Gisteren verklaarde de rector nog tegen NH Nieuws geen overhaaste beslissingen te willen nemen en vrijdag een besluit te nemen over een mogelijke sluiting van de school. Na overleg met de GGD en de gemeente werd besloten de knoop vandaag door te hakken.