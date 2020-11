S.V. Hoofddorp organiseert online veiling: deel opbrenst naar lokale ondernemers

HOOFDDORP - Voetbalvereniging S.V. Hoofddorp is bezig met de organisatie van een online veiling waarvan een deel van de opbrenst naar lokale ondernemers gaat. De club organiseert jaarlijks een fysieke veiling waarbij het geld voor de voetbalclub bedoeld is, maar vanwege de coronacrisis zijn ze gaan nadenken over een alternatief waarmee ze tegelijk ondernemers steunen.

"Veel ondernemers hebben het door de crisis erg moeilijk en op deze manier is een online veiling een win-win situatie voor zowel de ondernemers als de club", vertelt voorzitter Serge de Reus.

Hij vertelt dat normaal gesproken de jaarlijkse fysieke veiling een event is waar onder het genot van een drankje, zogeheten kavels, geveild worden. "Een gezellige avond waarmee we geld voor de club binnen haalden."

Win-win

Maar de coronacrisis gooit roet in het eten: "iets waardoor we de afgelopen twee weken hebben nagedacht over een alternatief. We beginnen nu met het in kaart brengen van ondernemers die bereid zijn hieraan mee te doen. Het zou mooi zijn als we kavels beschikbaar gesteld krijgen door sponsoren die we online kunnen veilen. Een groot deel van die opbrengst gaat dus terug naar de ondernemers", aldus Serge.

Een definitieve datum van de veiling is nog niet bekend, maar de organisatie richt zich op midden december.