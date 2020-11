Een 'icoon' verdwijnt uit Zandvoort: vanaf 2022 geen VVV-balie meer in het dorp

ZANDVOORT - Even een plattegrond vragen of informatie krijgen over waar je kunt overnachten in Zandvoort: het kan al tientallen jaren aan de balie van het VVV-kantoor in het kustdorp. Tot 1 januari 2022 is dat nog mogelijk, maar dan gaan de deuren dicht.

De Zandvoortse VVV zit sinds een paar jaar onder één dak met het Zandvoorts Museum. De hoop was dat deze nieuwe locatie meer bezoekers zou trekken, maar die hoop bleek tevergeefs. De bezoekersaantallen lopen dermate terug, dat er geen andere optie meer is dan de deuren per 1 januari 2022 te sluiten.

Bezoekers weten inmiddels zelf ook wel hun weg te vinden via hun telefoons en een hotel of Airbnb-locatie is digitaal ook snel gevonden. Toeristen die nog wel aan de balie komen, hebben meestal alleen vragen en kopen geen artikelen.

"Het zal gek zijn dat er na zoveel jaar geen fysieke balie meer zal zijn in Zandvoort, maar we kunnen er niet omheen", aldus Lana Lemmens van Zandvoort Marketing, waar ook de lokale VVV onder valt. In 2013 kwamen er nog 40.000 bezoekers, de afgelopen jaren is dat sterk verminderd. "In 2019 waren dat er nog maar 9.000 en het zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar minder worden. En dat terwijl er, dit jaar natuurlijk uitgezonderd, jaarlijks vijf miljoen bezoekers komen en er één miljoen overnachtingen zijn. Op een gegeven moment komt er een kantelpunt en moet je je gaan afvragen of een fysieke balie het dan nog wel waard is."

De VVV en Zandvoort zijn al jarenlang met elkaar verbonden. In 1930 stond er al een balie voor het station in Zandvoort. Sindsdien is die een aantal keer binnen het dorp verhuisd. "De VVV bestaat 145 jaar en onze eerste vestiging stond in Valkenburg", aldus Wendy Sieger, van VVV Nederland. Ze heeft begrip voor het besluit om de balie in Zandvoort te sluiten, maar dat betekent niet dat er op dit moment een landelijke trend gaande is. "Er zijn juist ook plekken in Nederland waar juist meer geïnvesteerd wordt in fysieke vestigingen. Bijvoorbeeld onlangs nog in Winterswijk. Dat worden dan hele 'beleveniswinkels', waar de streek echt centraal staat, het zijn bijna kleine musea."

Andere vormen zoeken

Even verderop, in Haarlem, wordt de VVV-balie aan de Grote Markt nog wel veel bezocht. "Daar is de bezoeker toch over het algemeen misschien wat ouder en wordt er flink ingezet op cultuur en culinaire activiteiten in de stad", aldus Lemmens. Natuurlijk, het aanbod is daar veel groter, maar ook de locatie maakt uit. De VVV-balie ligt in Haarlem veel meer in de looproute van de toerist dan die in Zandvoort.

Volgens Sieger is het nu aan Zandvoort om te zoeken naar nieuwe vormen van informatieverstrekking aan de bezoekers. "Dat de fysieke balie weggaat roept misschien emoties op, maar de functie van de VVV verandert niet. Het wordt alleen een andere vorm van gastheerschap. Daar moeten Zandvoort Marketing, de gemeente, de bewoners en de ondernemers samen goed over gaan nadenken. In feite zijn de strandpaviljoens in het dorp nu ook al belangrijke informatieverstrekkers aan de toeristen. Belangrijk is dat je dáár bent waar je bezoekers komen."

Hoop

Meer mobiele hostingteams of digitale live-chats met toeristen? Lemmens gaat de komende periode eens goed kijken naar de alternatieven. Een en ander hangt natuurlijk ook af van het gemeentelijk budget. Voor wie erg gehecht is aan de VVV-balie en het fysieke contact met de medewerkers, gloort er nog een sprankje hoop volgens Sieger. "Soms gaat een VVV-balie na een paar jaar weer open. Dat hangt er bijvoorbeeld helemaal vanaf hoe de vlag er op dat moment bijhangt in de desbetreffende gemeente."

Door de sluiting van de Zandvoortse VVV-'frontoffice' zal één medewerker op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. "Dat is een keiharde werker en we gaan samen iets nieuws voor hem zoeken."