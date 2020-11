Gewonde Haarlemmer (38) thuis opgepakt na crash tegen lantaarnpaal

HAARLEM - Een Haarlemmer is vannacht in z'n woning aangehouden omdat hij kort daarvoor bij een ongeluk betrokken zou zijn geweest, maar ondanks zijn verwondingen de komst van de hulpdiensten niet afwachtte.

Een getuige zag rond 21.50 uur op de Spaarndamseweg een Jaguar met daarin vermoedelijk drie personen met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal rijden. De gealarmeerde politie trof echter maar één inzittende aan. Deze 33-jarige zwaargewonde man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waarna de politie op zoek ging naar identiteit van de andere inzittenden.

Omstanders bleken één van de op de vlucht geslagen inzittenden te hebben herkend, en gaven de politie zijn adres door. Toen agenten daar poolshoogte gingen nemen, troffen ze een gewonde man aan.

De 38-jarige Haarlemmer werd daarop aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat het niet goed met hem ging, waarop er een ambulance werd besteld en hij alsnog naar het ziekenhuis werd gebracht.

Derde inzittende spoorloos

De derde inzittende van de gecrashte auto is tot nog toe niet gevonden. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur die op het moment van het ongeluk een grijs trainingspak droeg. Wie informatie over hem heeft, of getuige is geweest van de (nasleep van het) ongeluk, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen.

De impact van de crash was zo groot dat de auto een deel van het chassis verloor. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Getuigen melden dat de auto te hard reed, en mogelijk betrokken was bij een straatrace. De politie zegt dit scenario - net als andere scenario's mee te nemen in het onderzoek, maar dat nog niet te kunnen bevestigen. "Er was in ieder geval sprake van een eenzijdig ongeluk."