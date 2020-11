Vrienden rouwen om plotse dood Cas (29): "Onwerkelijk, ineens is hij er niet meer"

WIERINGERWAARD - Harde werker, gangmaker en allemansvriend. De 29-jarige Cas de Vries uit Oudesluis was het volgens zijn vrienden allemaal. "Hij was geliefd bij iedereen. Het is echt onwerkelijk dat hij er niet meer is. Donderdag deden we samen nog een biertje, vrijdag stond ik met hem te praten en zondag kwam het vreselijke nieuws."

Cas was afgelopen weekend aan het knutselen in zijn schuur aan de Populierenlaan in Wieringerwaard, 'rommelen' zoals hij het zelf noemde, toen het gruwelijk mis ging. Tijdens laswerkzaamheden aan zijn boot is er vermoedelijk een 'luchtbenzinemengsel' bij gekomen. Dat had een explosie tot gevolg, waarbij de 29-jarige man om het leven kwam.

"Hij kwam altijd al overal met een knal", zegt een goede vriend van hem, "en nu is hij ook met een knal gegaan. Het is echt onwerkelijk dat hij er niet meer is." Van een vriend hoorde hij zondag het vreselijke nieuws. "We hebben allemaal redelijk kleine vriendengroepen, die van mij telt een mannetje of tien. Maar Cas hoorde altijd bij elke vriendengroep die er was."

Rommelen

Het zegt iets over wat voor een jongen het was, vindt hij. "Hij was altijd aan het werk, niets was hem te gek. Nooit keek hij op de klok, hij kon van 4.00 tot 2.00 uur werken. En hij stopte pas als hij klaar was, niet eerder. Zelf vond hij dat hij nooit hoefde te slapen, als hij maar aan het rommelen was. Zo noemde hij dat."

De Oudesluizer liet zich op zijn dertiende voor het eerst in de haven van Den Oever zien. Zijn ouders waren gescheiden en hij woonde nog altijd in zijn geboortedorp, maar hij had simpelweg veel interesse in de visserij. "En hier geldt dat als je wilt werken, je welkom bent." Na zijn middelbareschooltijd volgde Cas de Vries een opleiding op de visserijschool, al was hij ook deels een autodidact: "Als hij iets niet kon, leerde hij het zichzelf wel aan."

