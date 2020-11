Agressieve passagier rookt en slaat aan boord en vernielt cel op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond op Schiphol een 29-jarige vrouw uit Enschede aangehouden omdat ze zich agressief gedroeg in een vliegtuig. De dronken passagier zou een medereiziger te lijf zijn gegaan en rookte aan boord.

De luchtvaartmaatschappij heeft aangifte gedaan van het in gevaar brengen van de vliegveiligheid.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee heeft de vrouw niet geweigerd haar mondkapje op te houden aan boord. Sinds de verplichting van het mondmasker in vliegtuigen komen er veel meldingen binnen over mondkapweigeraars.

De gezagvoerder besloot de marechaussee in te schakelen bij aankomst op Schiphol. Toen de vrouw van boord werd gehaald verzette zij zich en werd agressief tegen de bemanning en de marechaussee. In de cel van de Koning Máximakazerne ging de passagier nog verder met haar geweldadige gedrag en richtte daar nog wat vernielingen aan.

De marechaussee kreeg een melding van een agressieve passagier aan boord van een toestel afkomstig uit Barcelona. Gisteravond zijn twee vluchten vanuit de Spaanse stad geland, een van KLM en een toestel van Transavia. De marechaussee doet geen uitspraak over de maatschappij bij wie aan boord de vrouw tekeer ging.

