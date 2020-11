10.000 woningen en 100 hectare nieuwe natuur mogelijk bij Ring A10 in Amsterdam

Vooral in Noord is de scheiding tussen binnen en buiten de ring opvallend. Stedelijk Noord staat met de rug naar landelijk Noord. Bas Kok is een van de teamleden die dit deel van de stadsrand onderzocht en concludeerde dat de Ring A10 Noord een sta-in-de-weg is. Nu kun je volgens Kok alleen nog maar het groen zien in donkere ongure tunnels, met veel 'griezelig groen'. Doodzonde, vinden hij en zijn team, omdat het gebied aan de andere kant zo mooi is.

De oplossing zoeken hij en zijn team in zogenaamde Weideboulevards. Groene grote doorgangen onder de ring door en er bovenlangs. Hierdoor kunnen de mensen uit de stad makkelijker het groen in, en de mensen uit het groen makkelijker de stad in. Verder zou de ring gedeeltelijk overkapt kunnen worden en zouden daar huizen op gebouwd kunnen worden. "Bijvoorbeeld huizen met muren die stikstof absorberen".

De angst bestaat dat de werkgroep oppert om het landelijke stuk van Noord dan maar vol te bouwen, maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. "Het gaat veel meer over de ontsluiting van het groen, en het aanhelen van de stad en het platteland". Ook moet er geinvesteerd worden in de natuurwaardes van het waterland. Het grondwaterpeil moet omhoog en er moet meer diversiteit komen in gras en planten, zodat trek- en weidevogels blijven komen.