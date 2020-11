Een bijzonder jubileum voor Jos: al 50 jaar met plezier naar het werk bij Incotec

ENKHUIZEN - 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Het is een bijzonder jubileum, dat Jos Lakeman deze week viert. Hij is al 50 jaar in dienst bij het Enkhuizense zaadbedrijf Incotec. Wat ooit begon als een proefperiode, is uitgelopen op een fantastische verstandshouding tussen werknemer en werkgever.

Al op 15-jarige leeftijd begon Jos met werken, eerst bij een tuincentrum. Alleen hadden ze daar in de winter geen werk voor hem, dus moest hij op zoek naar iets anders. Een vriend van zijn vader zei destijds tijdens een avondje klaverjassen dat ze bij Incotec nog mensen zochten. Toen is Jos de volgende dag op de fiets gestapt en is ernaartoe gegaan. Niet veel later kon hij aan de slag. "Dat zou je je nu niet meer voor kunnen stellen maar vroeger ging dat gewoon zo."

Met plezier Jos heeft veel verschillende functies gehad binnen het bedrijf. Inmiddels is hij al een paar jaar processor. In de 50 jaar dat hij het werk heeft gedaan is er ontzettend veel veranderd. "Vroeger moesten we alles opschrijven maar inmiddels gaat alles via de computer." In het begin vond Jos dat lastig, maar door het volgen van een computercursus en vele jaren ervaring heeft hij voldoende kennis opgedaan. Na al die tijd bij Incotec heeft Jos nooit overwogen om ergens anders te gaan werken. "Ik ga al 50 jaar met plezier te werk en ook weer met plezier naar huis, dus waarom zou ik dan ergens anders gaan werken?"

Nog even geen feest Door de coronamaatregelen is een groot feest vieren helaas niet mogelijk. Wel heeft Jos samen met de managing director een kop koffie met gebak gehad. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er nog wat feestelijkheden worden georganiseerd. "We gaan nog een keer met mijn collega's van de afdeling uit eten maar door corona is dat voorlopig nog niet mogelijk." En hopelijk valt zijn jubileumfeest straks niet samen met zijn pensioenfeest. Want na 50 jaar met veel plezier gewerkt te hebben bij Incotec, is het einde in zicht. Eind volgend jaar gaat Jos met pensioen. Dan kan hij thuis, in zijn eigen siertuin, met zaden en bloemen werken.