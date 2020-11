De Peiling: Wil jij straks het coronavaccin?

De bereidheid van Nederlanders om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus is gedaald. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 60 procent zich wil laten inenten als er een vaccin op de markt komt. Wil jij die prik?

Dalende trend

In juni gaf nog 73 procent van de ondervraagden aan bereid te zijn zich te laten vaccineren, zodra er een vaccin beschikbaar zou zijn. In september daalde dat naar 65 procent en sindsdien nam de bereidwilligheid verder af, naar 60 procent in november.

Te snel ontwikkeld

De ondervraagden die zich niet in willen laten enten gaven onder meer als reden dat zij vinden dat het vaccin te snel is ontwikkeld en dat zij bang zijn voor bijwerkingen. Mensen tussen de 25 en 50 jaar waren het minst geneigd zich te laten vaccineren. Onder 65-plussers is de bereidheid groter.