Amsterdamse economie noteert weer grote krimp

AMSTERDAM - Het CBS meldt een grote economische krimp in regio Amsterdam in het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Na regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, is van alle Nederlandse regio's de krimp in Amsterdam het hoogst.

De economie in regio Amsterdam is in het derde kwartaal tussen de 6 en 7 procent gekrompen. In het tweede kwartaal was dat nog tussen de 12 en 14 procent. Vooral de horeca en reisbureaus zijn hard geraakt door corona, die een groot aandeel hebben in de Amsterdamse economie.

Het CBS laat in elke regio een krimp zien, maar deze is minder sterk dan in het tweede kwartaal. Het brutp binnenlands product (bbp) is met 7,7 procent gestegen in vergelijking met het tweede kwartaal.