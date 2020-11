Natuurbrug over spoor bij Hilversum wordt stikstofarm gebouwd

HILVERSUM - De nieuwe natuurbrug over het spoor bij Hilversum zal stikstofarm worden gebouwd, meldt ProRail. Dat betekent onder meer dat voor de bouw elektrische machines gebruikt zullen worden in plaats van materieel dat door diesel wordt aangedreven.

Om de milieuvriendelijke bouwmethode mogelijk te maken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijna 478.000 euro beschikbaar gesteld. In totaal is door het ministerie 25 miljoen euro gereserveerd om stikstofuitstoot in de bouw terug te dringen.

De natuurbrug is onderdeel van het project HOV in 't Gooi. Door de manier waarop de brug wordt gebouwd, wordt in de komende drie jaar de uitstoot van ruim honderd kilo stikstofoxiden voorkomen. De bedoeling is dat de elektrische machines vanaf begin 2021 ingezet worden.

Het is voor ProRail het eerste project als het gaat om stikstofarm bouwen.