Rosse buurtje Alkmaar opgelucht na persconferentie: "We verwachten volle bak"

ALKMAAR - Nu is het nog stil en verlaten in het rosse buurtje van Alkmaar, maar vanaf donderdag mogen de dames van de Achterdam na twee weken weer achter het raam staan. De rode gordijnen hangen te drogen en een schoonmaakteam poetst de peeskamers alvast klaar voor gebruik. Raamexploitant Frans Snel verwacht een druk weekend voor de boeg te hebben. "Ik schat dat tachtig procent van de kamers donderdag bezet zal zijn."

Tegen donderdagmiddag zullen de eerste raamprostituees zich weer melden op kantoor, laat pandeigenaar Cor Ootes weten aan NH Nieuws.

Volgens hem kunnen de vrouwen niet wachten om weer aan de slag te gaan na de onverwachte sluiting. "Ik ben ervan overtuigd dat een aantal vrouwen nu noodgedwongen thuis klanten ontvangt. Het was een puinhoop twee weken geleden. Tijdens de vorige persconferentie bleek uit niets dat de we moesten sluiten. Door een twijfelachtig persbericht dat niet veel later naar buiten kwam, besloten we voor de zekerheid de gemeente te bellen, maar daar zeiden ze: 'nee hoor jullie mogen openblijven'."

'De verbannen meisjes'

De volgende middag las Ootes rond een uur of vier via internet dat de ramen diezelfde dag om 22.00 uur moesten sluiten. "Dat kwam compleet uit de lucht vallen. Alle dames zijn toen ingelicht en om 22.00 uur was iedereen weg. Een medewerker van de gemeente belde de volgende dag met excuses."