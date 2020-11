Telstar wil graag verder met trainer Andries Jonker

Jonker houdt alle opties open

Het contract van de Amsterdamse trainer loopt aan het einde van het seizoen af. De trainer zelf houdt zich op de vlakte. Tegenover NH Sport vertelde hij al eerder dat plezier op dit moment het allerbelangrijkste is in zijn loopbaan. Ook komt het hem privé zo uit dat hij nu niet wil werken in verre oorden."Telstar vind ik leuk. Als er andere nog leukere dingen op mijn pad komen dan is dat een overweging. Ik heb niet zoiets van ik moet volgende jaar bij Barcelona of Arsenal werken. Ik moet helemaal niets!", aldus Jonker.