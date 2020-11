Provincie denkt aan snellere sprinters als intercity Hilversum-Amsterdam verdwijnt

De intercitytrein die nu nog twee keer per uur rijdt tussen Hilversum en Amsterdam Centraal gaat vanaf 2030 verdwijnen. Er keert dan een verbinding met een sprinter voor terug. Dat maakt de reistijd voor reizigers op het traject straks flink langer.

De maatregel wordt genomen omdat de dienstregeling op het Gooise spoortraject de komende jaren flink op de school gaat vanwege de komst van 'hoogfrequent spoor', beter bekend als het spoorboekloos rijden. Dat betekent dat je straks op elk moment op de trein moet kunnen stappen. Vooral vanuit Flevoland naar 't Gooi en Amsterdam wordt het aantal treinen straks flink opgevoerd. Vanuit Hilversum wordt onder meer de intercityverbinding met Amsterdam Zuid verdubbeld van twee naar vier keer per uur.

Zorgen over reistijd

De intercity tussen Hilversum en Amsterdam Centraal is het slachtoffer van deze plannen. De regiogemeenten lieten al eerder hun zorgen blijken over het verdwijnen van de trein. Los van de langere reistijd van ongeveer een kwartier is de vrees dat de sprinters die op het traject rijden - en ook op alle tussenliggende stations stoppen - veel voller komen te zitten.

De provincie laat nu weten alles op alles te willen zetten om de langere reistijd tussen Hilversum en Amsterdam Centraal zo veel mogelijk te beperken. Er wordt gedacht aan het verhogen van de snelheid van treinen op bepaalde delen van het spoor.

Een andere optie zou een 'intercity op maat' kunnen zijn die toch op het traject gaat rijden, bijvoorbeeld alleen tijdens de spits. Of dat ook kan hangt af van de ruimte die er nog te maken is op het spoor om een extra trein te laten rijden. Er wordt gekeken of er ruimte vrijgemaakt kan worden door bijvoorbeeld goederenvervoer anders te routeren, zo laten Gedeputeerde Staten weten.

Vier sprinters

Gedeputeerde Staten laten verder weten zich niet te kunnen vinden in de angst dat de sprinters op het traject Hilversum-Amsterdam Centraal veel voller komen te zitten. "Er zullen in tegenstelling tot de huidige situatie vier Sprintertreinen per uur gaan rijden tussen Amersfoort/Hilversum en Amsterdam. Dat zijn er twee meer dan dat er in de huidige situatie rijden. Gelet op de huidige reizigersaantallen zal een Sprinterverbinding van vier keer per uur in de toekomst ruim voldoende zijn om de reizigersgroei op te vangen."

Het stelt verder dat het verdwijnen van de intercitytrein geen 'verschraling' van de dienstregeling tussen Hilversum en Amsterdam Centraal is, omdat er dus sprinters voor terugkeren. "Het gaat hier om een andere invulling van de dienstregeling en niet over een verschraling. Het aantal treinen dat op de Gooilijn rijdt blijft immers gelijk aan de huidige situatie."